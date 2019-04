Senos gigantes aparecieron en Londres para celebrar el Día de la Madre

Varios senos gigantes infables aparecieron en las calles de la ciudad de Londres, en Inglaterra, en conmemoración del Día de la Madre y la lactancia materna en pública, reseñó The Irish News.

Diseñado por Elvie, la compañía de tecnología inteligente para mujeres, cinco senos enormes, que varían en tamaño y tono de piel para reflejar la diversidad de mujeres, están repartidos por toda la ciudad en ayuda.

El Reino Unido tiene una de las tasas más bajas de lactancia materna en Europa, y es por ello que la campaña incentiva a aumentar la conciencia sobre el derecho de la mujer a amamantar en público.

"Es una invitación para que todos se unan a aquellas mujeres que se han sentido avergonzadas o confinadas cuando amamantan o bombean", dijo Tania Boler, directora ejecutiva de Elvie.

Con información de The Irish News

On Mother's Day, giant inflatable breasts appeared across London's skyline as part of @elvie's campaign to fight the stigma around breastfeeding and pumping in public: https://t.co/G17Y6C5aRc via @motherlondon #freethefeed pic.twitter.com/HtkAPIhQvn