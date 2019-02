República Checa reconoció a Juan Guaidó como presidente interino

República Checa reconoció este lunes a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. “Acojo con beneplácito que el gobierno de la República Checa reconozca Guaidó como presidente interino de Venezuela”, escribió Tomáš Petříček, ministro de Relaciones Exteriores en su Twitter.

Tomáš Petříček, ministro checo, detalló que Guaidó es el encargado de llevar elecciones democráticas al país.

Alemania, Reino Unido, España, Francia, Luxemburgo, Polonia y Finlandia son algunos de los países que reconocieron a Guaidó como presidente interino.

I welcome that the Government of the Czech Republic recognizes Juan #Guaidó as Interim President of #Venezuela who should lead his country to the democratic elections.