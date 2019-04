Se registra incendio en la catedral de Notre Dame

Un incendio se registra en la parte alta de la catedral de Notre Dame, ubicada en París, Francia, durante la tarde de este lunes. Los bomberos de la ciudad indicaron que el fuego podría estar "potencialmente relacionado" con los trabajos de remodelación que se realizan en la Iglesia.

La aguja emblema de la catedral se derrumbó debido a las llamas. Toda la estructura del techo ha sido alcanzada por el fuego, indicó el portavoz de Notre Dame y afirmó que el siniestro habría comenzado a las 3:50 pm, hora local.

Los bomberos intentan controlar las llamas y la policía desalojó a los turistas que se encontraban dentro de la catedral.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, suspendió su discurso de este lunes debido al acontecimiento nefasto para los parisinos y la gente procedente de todo el mundo que visita la catedral.

"Nuestra Señora de París en llamas. La emoción de toda una nación. Pensado para todos los católicos y para todos los franceses. Como todos nuestros compatriotas, estoy triste esta noche para ver que esta parte de nosotros arde, escribió Macron en Twitter.

Información en desarrollo

Notre Dame, Paris, is on fire and it feels like the end of the world. pic.twitter.com/qYYk7ewipq