Presidente de Italia pidió al gobierno pronunciarse sobre Venezuela

El presidente italiano, Sergio Mattarella, dijo que no puede haber dudas entre la "democracia" y la "fuerza" y llamó a que el gobierno adopte una postura oficial sobre la crisis de Venezuela, después de que numerosos países de la Unión Europea (UE) reconocieran este lunes a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

"No puede haber incertidumbre ni dudas: la elección es entre la voluntad popular y el deseo de auténtica democracia, por un lado, y por otro la violencia de la fuerza", afirmó el jefe del Estado en declaraciones al inaugurar un centro de refugiados en Roma.

Agregó que se trata de una situación "que requiere de sentido de la responsabilidad y claridad en una línea compartida con todos nuestros aliados y nuestros socios de la UE".

Para Mattarella, la situación en Venezuela es relevante incluso para Italia, por los estrechos lazos entre los dos países "por tantos italianos que viven en Venezuela y tantos venezolanos de origen italiano".

Las palabras de Mattarella se producen mientras el gobierno de coalición formado por la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y el antisistema Movimiento Cinco Estrellas de Luigi di Maio siguen sin adoptar una posición oficial respecto al régimen de Nicolás Maduro, en medio de aparentes divisiones entre los socios.

Los eurodiputados italianos de la Liga y el M5E se abstuvieron en la votación del Parlamento Europeo que la semana pasada reconoció a Juan Guaidó como presidente.

Y Di Maio, uno de los vicepresidentes del gobierno, ha defendido claramente la negativa de su gobierno a reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela porque "no ha sido elegido por el pueblo".

"El cambio lo deciden los ciudadanos venezolanos. Nosotros estamos de la parte de la democracia y por tanto tenemos que crear todos los presupuestos para favorecer nuevas elecciones", señaló Di Maio al comentar esa votación del Parlamento Europeo.

Di Maio explicó que su gobierno tampoco reconoce a Maduro y que lo único que apoya son "elecciones democráticas que establezcan quien guía Venezuela".

El líder del antisistema M5S argumentó que en el pasado se han cometido errores con las "intervenciones de los Estados occidentales en otros Estados" y que el mayor interés es" evitar una guerra en Venezuela". añadió.

También el primer ministro, Giuseppe Conte, habló la semana pasada y advirtió a la comunidad internacional que "no es prudente" apoyar a una de las partes enfrentadas en la crisis de Venezuela.

"Cuando hay una crisis de este tipo no consideramos oportuno precipitarse a reconocer investiduras que en cualquier caso no han pasado por un proceso electoral", señaló Conte, para quien esta postura "no quiere decir absolutamente" que Italia apoye Nicolás Maduro.

Los senadores del Partido Democrático, en la oposición, presentaron una moción sobre Venezuela pidiendo al ejecutivo que se comprometa a reconocer a Guaidó como presidente interino "a fin de celebrar en un tiempo breve nuevas elecciones libres" y criticaron el "insoportable aislamiento" de Italia en esta crisis.