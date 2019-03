Ex presidente de Georgia alquila su casa de invitados por 80 dólares al día

El ex presidente de Georgia Gueorgui Margvelashvili alquila por 80 dólares al día una casa de invitados construida por él mismo junto a su residencia cerca de Tiflis, informó la televisión local.

"No recibo ningún sueldo como ex presidente y 80 dólares al día es un ingreso considerable para mí", indicó el ex mandatario en declaraciones a la cadena Rustavi 2.

La casa de una planta, cuyos muebles también fueron hechos por Margvelashvili, está situada en la localidad de Dusheti, a 50 kilómetros al norte de Tiflis. A su lado se encuentra la vivienda en la que reside el propio ex presidente con su familia.

A la vez, la descripción de la casa en la plataforma de alquileres Airbnb se centra en las oportunidades de ocio en un lugar pintoresco de Georgia sin mencionar en ningún momento a los arrendadores.

Si quiere "andar en bicicleta, pasear por exuberantes bosques, nadar en el lago Bazaleti y disfrutar de la naturaleza con vistas a una torre medieval, la vivienda es perfecta para usted", señala el anuncio que recomienda la casa para grupos de tres personas.

Margvelashvili, que ahora imparte clases de política en una universidad de Tiflis, promete además agasajar a sus huéspedes con papas y tomates de su propio huerto.

El ex dirigente dice no sentir nostalgia de sus años como presidente, pero se muestra orgulloso de su actividad en el cargo.

Los primeros turistas que podrán disfrutar de la casa de Margvelashvili y su compañía llegarán en los próximos días procedentes de Francia, adelanta Rustavi 2.

Margvelashvili fue presidente de Georgia desde el 17 de noviembre de 2013 hasta el 16 de diciembre de 2018.