Ex presidente español: Maduro es un pelele sostenido por bayonetas

Felipe González, ex presidente de España, expresó que Maduro es un "pelele aferrado a las bayonetas" y exhortó a la Unión Europea a que respalde las decisiones tomadas por el presidente interino de Venezuela.

Durante una intervención en el congreso bianual de la Asociación Mundial de Abogados que se celebra en Madrid, el político español dijo que le gustaría que la coalición internacional apoyara los cuatro puntos por donde ingresará la ayuda humanitaria al país el próximo 23 de febrero.

"Cuando hablan de si es o no legítimo Maduro, no lo es de origen y de ejercicio. " Hay que quitar las bayonetas a Maduro para quitarle su único poder", acotó el ex presidente del gobierno.