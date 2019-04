El Parlamento británico votará esta tarde sobre cuatro posibles vías alternativas el acuerdo de salida de la Unión Europea que defiende la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.

El pasado miércoles, la Cámara de los Comunes rechazó ocho opciones similares que se sometieron a votación, si bien la posibilidad de negociar una unión aduanera con la UE y convocar un referéndum para confirmar un tratado de salida fueron las que mayor apoyo recabaron.

Los votos no son vinculantes para el gobierno. Sin embargo, en caso de que los diputados alcancen un consenso, existe la posibilidad de que traten de forzar la tramitación de una ley que obligue a la primera ministra a seguir sus indicaciones.

Estas son las cuatro opciones que ha seleccionado para su votación el presidente de la Cámara Baja británica, John Bercow:

1. Unión aduanera. Insta al gobierno a incluir en el acuerdo de salida y la declaración política que lo acompaña el compromiso de negociar una unión aduanera permanente entre el Reino Unido y la UE. Esa solución facilitaría el paso de mercancías a través de la frontera de Irlanda del Norte, uno de los principales escollos para aprobar el acuerdo de May, aunque los detalles para evitar cualquier control aduanero deberían negociarse con Bruselas. Una unión aduanera limitaría, aunque no impediría por completo, la capacidad del Reino Unido para negociar sus propios tratados comerciales con terceros países. La semana pasada, una propuesta similar obtuvo 265 votos a favor y 271 en contra.

2. Mercado común 2.0. Esta vía propone un brexit más suave que el que promueve la primera ministra. Pide que el Reino Unido se integre en la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés), formada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, países externos a la UE pero que mantienen una relación cercana con el bloque. Aboga también por participar a través de la EFTA en el Espacio Económico Europeo, que da acceso al mercado único comunitario, y formar una unión aduanera con el resto de Estados de la UE. La semana pasada, una propuesta análoga recibió 188 votos a favor y 283 en contra. Respecto a aquella votación, se han eliminado del texto las referencias a limitar la inmigración de ciudadanos del Espacio Económico Europeo.

3. Referéndum de confirmación. En caso de que el Parlamento dé luz verde a un acuerdo de salida de la UE, el texto solo será oficialmente ratificado si los ciudadanos lo confirman en un referéndum. La opción de celebrar un plebiscito recibió 268 votos a favor y 295 en contra la semana pasada.

4. Posponer o cancelar el brexit. Si el Parlamento no aprueba un acuerdo, esta propuesta insta al gobierno a solicitar a Bruselas una prórroga de la fecha de salida para evitar una ruptura no negociada. En caso de que no sea posible pactar esa extensión, el Ejecutivo debe entonces preguntar al Parlamento si quiere romper los lazos con la UE sin acuerdo, una vía que los diputados ya han rechazado en diversas ocasiones. Si la cámara mantiene esa posición, el Reino Unido debe entonces revocar su salida de la UE, que activó en marzo de 2017 al invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Los diputados votaron en contra de una vía similar el pasado miércoles por 184 votos a favor frente a 293 en contra.