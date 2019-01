Pablo Casado: Tenemos un jefe de gobierno cobarde que no apoya a Venezuela

Pablo Casado, presidente del Partido Popular (PP) de España, catalogó a Pedro Sánchez, jefe de gobierno español como cobarde luego de que el mandatario rechazara liderar las acciones de la Unión Europea frente a Nicolás Maduro.

"Es lamentable que tengamos un jefe de gobierno cobarde que no apoya la libertad en Venezuela. Solo arremete contra dictadores muertos, pero no hace nada contra tiranos vivos", dijo Casado en su Twitter este viernes.

Agregó que el representante de la nación ibérica debería ser parte de los promotores de las medidas contra Nicolás Maduro. "España debería liderar la acción de Europa frente a Maduro. Pero sus jefes de Podemos no le dejan", apuntó el mandatario de PP.

Casado indicó este jueves que conversó con Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, mediante una llamada telefónica para conseguir el apoyo por parte de la Unión Europea ante las acciones de la oposición para restituir la democracia en el país.

