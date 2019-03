Miembro del Parlamento Británico rechazó la detención de Roberto Marrero

Alan Duncan, miembro del Parlamento Británico, rechazó la detención del jefe de despacho de la Asamblea Nacional (AN), Roberto Marrero, y el allanamiento de la vivienda del diputado del Parlamento, Sergio Vergara.

Por medio de su cuenta de Twitter, Duncan señaló que el caso de Vergara representa una violación de su inmunidad parlamentaria.

“Consternado por el arresto de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, y la violación de la inmunidad parlamentaria de Sergio Vergara”, dijo.

Agregó que la comunidad internacional permanece alerta a lo que ocurre en Venezuela.

Este jueves en la madrugada el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron las residencias de Marrero y de Vergara. La situación fue denunciada por varios diputados del Parlamento y por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Además, representantes de la comunidad internacional también manifestaron su rechazo a la detención, entre ellos Carlos Holmes Trujillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos.

Appalled by the arrest of @ROBERTOMARRERO, Chief of Staff to interim President of Venezuela @jguaido, and the violation of the parliamentary immunity of @SergioVergaraG MP. The international community is watching. Those responsible for abuses will be held to account. #Venezuela