Las voces de los venezolanos que piden asilo en España

Ante la crisis económica y humanitaria que hay en Venezuela, producto de la mala administración del gobierno de Nicolás Maduro, millones de venezolanos han abandonado el país en busca de mejores condiciones en el extranjero.

Muchos de los inmigrantes llegan a los países a pedir la condición de asilo o de refugiado porque no tienen los documentos para tramitar su permanencia legal.

España es uno de los países europeos que ha recibido más venezolanos durante los últimos años y aunque una parte de esa población está documentada, el resto debe cumplir con un conjunto de procesos y trámites para poder permanecer en el país.

La llegada de los venezolanos activó las alertas de seguridad de la policía española, que ahora revisan las pertenencias de las personas que solicitan el asilo, según dijo una venezolana llamada Antonieta a ABC España.

“Nos pasaron en grupos a un cuarto, nos mandaron a colocar los bolsos en el piso y trajeron a unos perros policías para que olieran nuestras pertenencias”, comentó.

Otras personas han denunciado que el trato de los funcionarios encargados de estos trámites hacia los venezolanos no es el adecuado. Un comerciante venezolano explicó que durante su proceso, la mujer que lo atendió no escribió toda su historia en el expediente y alegó que no tenía tiempo con tantas solicitudes.

“No quiso escribir toda mi historia, solo copió las partes más importantes y me pidió que la completara yo y la anexara al expediente”, declaró.

El éxodo de venezolanos ha colapsado la capacidad de recepción de varios países que los acogen, por lo que los trámites de documentos legales se han convertido en un proceso que se hace cada vez más complicado y engorroso.

