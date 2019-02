Irlanda reconoció este miércoles a Guaidó como presidente interino

Simon Coveney, ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, indicó este miércoles que el país europeo reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, luego de que Nicolás Maduro no convocara unas elecciones libres y justas.

"Me uno al igual que los Estados miembros de la Unión Europea en reconocimiento y apoyo del señor Juan Guaidó, presidente democrático de la Asamblea Nacional y como presidente interino de Venezuela, para que así convoque elecciones presidenciales libres y justas", escribió, mediante un comunicado Coveney.

Más de 20 países en el continente europeo han expresado su apoyo y reconocimiento al presidente interino y también han manifestado su rechazo a Nicolás Maduro.

Tánaiste @simoncoveney announces Ireland's support for Mr. Juan Guaidó. Full statement available at https://t.co/8Tx5ckfHcQ pic.twitter.com/kGISqkTncr