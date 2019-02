Grupo de contacto no interrumpirá su labor en pos de una salida democrática

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordaron los preparativos de la misión técnica que irá a Caracas esta semana para dialogar con todas las partes y apoyar la convocatoria de elecciones presidenciales justas, luego de condenar el veto del gobierno venezolano de Nicolás Maduro a varios eurodiputados.

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, expresó: “No hemos discutido la posibilidad de que se interrumpan los trabajos del grupo internacional de contacto”, para responder las declaraciones del eurodiputado español Esteban González Pons, quien formó parte del grupo de cinco parlamentarios a quienes se les impidió el acceso a Venezuela, que solicitó a la UE que abandone el GCI y que retire las credenciales a los embajadores de Maduro.

Mogherini aseguró que los países condenaron la decisión de expulsar a los parlamentarios, pero, a su vez, “reafirmaron lo crucial que es disponer” del grupo de contacto de cara a lograr una salida “democrática y pacífica” a la crisis mediante elecciones.

Indicó que la comisión que será enviada a Venezuela podrá entrar al país. “Hasta ahora no hay dificultades” para la misión técnica, confirmó y confió en que esa delegación, liderada por la UE y Uruguay, “tenga contactos con todas las diferentes partes relevantes, con el claro propósito de preparar, abrir un espacio para una solución democrática y pacífica a la crisis con la celebración de nuevas elecciones presidenciales”.

“Excluimos de manera categórica cualquier apoyo de la UE o cualquier aceptación de una escalada militar en Venezuela”, advirtió la jefe de la diplomacia europea, al término de la reunión de los 28 cancilleres del bloque en Bruselas ayer.

En el encuentro, el titular español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, informó que la misión del grupo de contacto estará en Caracas del 21 al 23 de febrero, fecha en la que Juan Guaidó se propone distribuir la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional a las fronteras del país. “La ayuda humanitaria se debería distribuir con los principios que la rigen: neutralidad, independencia, imparcialidad y humanidad”, indicó y se mostró “preocupado” porque las ONG Cruz Roja y Cáritas, “hayan decidido no participar en esta operación”.

Sobre la concentración de tropas estadounidenses en la frontera venezolana, Borrell dijo que es una “noticia sin confirmar” y que “es posible” que estén organizando la ayuda humanitaria. No obstante, recordó: “No compartimos” los puntos de vista expresados por el vicepresidente de Estados Unidos (Mike Pence) en la Conferencia de Seguridad de Munich el pasado fin de semana, “en la medida en que nosotros no estamos por una intervención militar”. A diferencia de Estados Unidos, insistió, “para nosotros Guaidó es el mandatario que reconocemos en tanto que presidente interino, no electo, que tiene una función precisa y concreta, que es convocar elecciones” libres.

El Consejo de la UE aprobó unas conclusiones sobre prioridades en derechos humanos para este año, en las que dijo seguir “con grave preocupación” los casos de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales en Nicaragua y Venezuela, países a los que pidió investigar de manera “eficaz, imparcial y transparente” y enjuiciar a los responsables.