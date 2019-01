Georgia reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

El gobierno de Georgia se pronunció este miércoles por la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y respaldó las acciones de los ciudadanos para retomar el hilo democrático de su gobierno.

"Después de la declaración sobre el no reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, Georgia reconoce Juan Guaidó como un Presidente interino", dijo David Zalkaliani, ministro de Relaciones Exteriores del país en su Twitter.

Indicó que se unió a las declaraciones de otras naciones y que respalda a los venezolanos que buscan la democracia en la nación. "Acogemos con beneplácito las declaraciones de nuestros socios y apoya a los ciudadanos de ven en su lucha por la libertad y la democracia", señaló Zalkaliani.

Varios países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, y Kosovo, y organizaciones como la Unión Europea, Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Lima, mostraron su apoyo y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino del país.

Following the statement on non-recognition of the results of the Presidential elections held in #Venezuela, Georgia recognizes @jguaido as an Interim President, welcomes statements of our partners&supports citizens of VEN in their fight 4 freedom&democracy https://t.co/flDWfICi3K