UE estudia retrasar el brexit al 22 de mayo si Londres aprueba el acuerdo

Los líderes de los países que seguirán en la Unión Europea tras el brexit debaten aceptar un retraso en la salida del Reino Unido hasta el 22 de mayo si el Parlamento británico aprueba el pacto de retirada la próxima semana y descartan así la prórroga hasta el 30 de junio que había solicitado Londres.

Fuentes diplomáticas indicaron que el 22 de mayo es el día que ha puesto sobre la mesa el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y señalaron que no esperan que esta propuesta de fecha se modifique durante la discusión en curso de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

En la carta que envió la primera ministra británica, Theresa May, a Tusk el miércoles, la mandataria solicitaba una prórroga del brexit hasta el 30 de junio y reconocía que no deseaba celebrar elecciones al Parlamento Europeo, que en el resto de los Estados miembros se llevarán a cabo entre el 23 y el 26 de mayo.

Según las normas comunitarias, todos los países miembros de la UE están obligados a organizar la votación a la Eurocámara en su territorio y con la fecha del 30 de junio propuesta por Londres, el Reino Unido estaría violando la legislación si no celebra elecciones, a pesar de que el 2 de julio, cuando se constituye la próxima Eurocámara, ya no pertenecería a la UE.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya consideró el miércoles que una extensión corta "será posible", pero la condicionó a un voto positivo del acuerdo de retirada en la Cámara de los Comunes la semana próxima.

Esa idea fue repetida por la mayoría de líderes a su llegada hoy a la cumbre europea, que se celebra hasta este viernes en Bruselas.

Cualquier retraso del brexit necesita el visto bueno unánime de los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete países que seguirán en la Unión Europea tras la marcha del Reino Unido.

Otra fecha. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se mostró hoy partidario de que la prórroga al brexit solicitada por Londres tenga como límite el 11 de abril, la fecha máxima para que el Reino Unido notifique su intención de celebrar elecciones europeas en mayo.

"La elección entre una extensión larga o corta no es la más apropiada, deberíamos pensar en una extensión útil o inútil. En nombre del Parlamento he pedido que cualquier ampliación sea lo más breve posible y no más tarde del 11 de abril", dijo el político italiano tras su tradicional encuentro con los líderes al inicio de la cumbre europea de primavera.

El presidente de la Eurocámara recalcó que una extensión que vaya más allá de las elecciones europeas "causaría daños serios y problemas legales" y se mostró partidario de que las negociaciones ampliadas concluyan antes del último día del trabajo del Parlamento, el 18 de abril.