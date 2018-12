Estrasburgo: Los videos del presunto ataque terrorista en Francia

Muertos y heridos dejó este martes en un presunto ataque terrorista cerca del mercado de Navidad de la ciudad francesa de Estrasburgo (este de Francia), informó la prefectura, que agregó que el sospechoso huyó.

La sección antiterrorista de la fiscalía de París anunció que se hará cargo de la investigación. La policía señaló que estaba investigando la posible motivación terrorista del tiroteo.

El tradicional mercadillo de Navidad de Estrasburgo ya fue blanco de amenazas de atentados en el pasado, y está siempre bajo fuertes medidas de seguridad. En esta ciudad también se encuentra la sede del Parlamento europeo.

"El autor de los hechos fue identificado y está activamente buscado", añadió la prefectura en un comunicado.

"Tiroteo en el centro de Estrasburgo. Les agradecemos que permanezcan en sus casas a la espera de aclarar la situación", tuiteó Alain Fontanel, primer adjunto de la alcaldía de la ciudad.

La "Gran Isla", el centro histórico de Estrasburgo, se encontraba totalmente acordonada por las fuerzas de seguridad, que pedían a los transeúntes que se pusieran a salvo, constató un periodista de AFP.

Militares armados, policías y vehículos de emergencia confluyeron en el lugar del tiroteo. Varios testigos indicaron a la AFP haber oído varios disparos. La multitud de personas que había en las calles las abandonó precipitadamente.

Estos son algunos videos del presunto ataque terrorista:

#France #Strasbourg

First alleged footage of the gunshots in Strasbourg.

Reason still unclear.

Provisional toll:

- 1 killed.

- 3 wounded. pic.twitter.com/iNnXaVxdwh