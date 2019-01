Donald Tusk destacó que Guaidó es el único mandato democrático del país

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, señaló este miércoles que Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente interino de Venezuela, posee un mandato democrático.

"A diferencia de Nicolás Maduro, la Asamblea parlamentaria, incluyendo a Juan Guaidó, tiene un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos", indicó Tusk en su Twitter.

El político polaco también confió en que la Unión Europea (UE) debe pronunciarse luego de los sucesos de este 23 de enero. "Toda Europa debe unirse en apoyo de las fuerzas democráticas en Venezuela", alegó.

Fuentes comunitarias dijeron a Efe que la UE "sigue muy de cerca los acontecimientos en Venezuela y mantiene contactos con los Estados miembros y nuestros socios sobre la situación en el país".

Varios gobernantes, entre ellos Donald Trump, presidente de Estados Unidos, han reconocido como presidente interino de Venezuela a Guaidó, con lo que busca aumentar la presión contra Nicolás Maduro.

Por su parte, Josep Borrell, ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, subrayó este miércoles la importancia de preservar la unidad de acción de la Unión Europea ante la crisis institucional de Venezuela, para lo que ha pedido un debate rápido de todos los responsables de Exteriores de la UE.

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens.