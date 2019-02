UE condenó intimidación a quienes intentan ingresar ayuda humanitaria

La Unión Europea (UE) condenó este domingo la intimidación que sufren las personas que se han movilizado para permitir la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela y pidió moderación a los organismos de seguridad y que permitan su distribución.

"Hacemos un fuerte llamado a los organismos de seguridad y de cumplimiento de la ley para que muestren moderación, eviten el uso de la fuerza y permitan la entrada de ayuda", indicó la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, en nombre de los Veintiocho.

Además, Mogherini dejó claro en un comunicado que en la UE "repudiamos el uso de grupos armados irregulares para intimidar a los civiles y legisladores que se han movilizado para distribuir la ayuda".

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on #Venezuela

> Refusal of the regime to recognise the humanitarian emergency is leading to escalation of tensions

> EU strongly call to show restraint, avoid use of force & allow for the entry of aidhttps://t.co/F8jejIdf2J