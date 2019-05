Canciller de República Checa pidió a la Fuerza Armada apoyar a Guaidó

Tomáš Petříček, ministro de Relaciones Exteriores de República Checa, hizo un llamado a la Fuerza Armada para que apoye la transición planteada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

"Pido al Ejército venezolano que escuche la voluntad de los ciudadanos y que apoye la transición democrática pacífica liderada por el presidente provisional y el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó", publicó en su Twitter.

El mensaje hace referencia a la ruta planteada por Guaidó en la que establece el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres en el país para poder retomar la democracia.

Guaidó, ha pedido reiteradas veces a los militares que desobedezcan a Nicolás Maduro y le ayuden a reponer el orden constitucional en el país.



I call on Venezuelan army to listen to the will of the citizens and to support peaceful democratic transition led by provisional President and leader of the National Assembly @jguaido