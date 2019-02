Beatriz Becerra: Grupo de contacto de la UE puede ayudar a Guaidó

Beatriz Becerra, vicepresidente de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, indicó este jueves que la creación de un grupo de contacto para resolver la crisis en Venezuela puede ayudar a Juan Guaidó a lograr la realización de elecciones en el país.

“Como indicamos en la resolución, un grupo de contacto puede ser útil para ayudar a Juan Guaidó con su misión constitucional de convocar elecciones presidenciales siempre que se entienda que Guaidó y la Asamblea Nacional son nuestros únicos interlocutores”, publicó Becerra en Twitter.

La vicepresidenta de la subcomisión DD HH del Parlamento Europeo agregó que cualquier acción planteada por la Unión Europea debe ser planteada en compañía del Grupo de Lima.

“Cualquier acción de la UE debe plantearse en compañía del Grupo de Lima, que está liderando la respuesta democrática en la región”, añadió.

Tengo un mensaje de tranquilidad para todos los venezolanos sobre la declaración de @FedericaMog esta tarde en #Bucarest . De una reunión informal de ministros de Exteriores no podía salir el reconocimiento de @jguaido como presidente encargado de #Venezuela que todos esperamos.

Que nadie vea oxígeno donde no lo hay. Les recomiendo leer las explicaciones de la Sra. Mogherini acerca de esos 90 días, que no son ni más ni menos que un plazo orientativo para ver si ese grupo de contacto sirve para algo concreto o no. https://t.co/JBH31nO5CV