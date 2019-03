Analizan en Dublín el posible retraso del brexit

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, se reúne hoy en Dublín con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para estudiar el posible retraso de la salida del Reino Unido del club comunitario, prevista para el próximo 29 de marzo.

A diez días de este divorcio, la primera ministra británica, Theresa May, no ha logrado aún que el Parlamento apruebe el acuerdo que ella misma pactó con Bruselas en noviembre, después de que la cámara lo rechazó en dos ocasiones.

El encuentro entre Varadkar y Tusk se lleva a cabo antes de la cumbre europea que comenzará este jueves, en la que May tenía previsto pedir una prórroga de 3 meses de la fecha del brexit, para lo que necesitaría el "sí" unánime de las 27 naciones que permanecerán en el bloque, incluida Irlanda.

No obstante, May solo puede plantear esa petición si los diputados británicos aceptan su plan de salida en una votación que estaba prevista para mañana miércoles, si bien el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha indicado que no lo permitirá a menos que haya cambios sustanciales en ese texto.

A este respecto, la líder conservadora mantiene contactos con los diputados más euroescépticos de su formación y con el norirlandés Partido Democrático Unionista, del que depende para gobernar en minoría, a fin de recabar apoyos para su plan de salida.

Ambas facciones rechazan, principalmente, la salvaguarda incluida en el acuerdo para mantener abierta la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, clave para sus economías y el proceso de paz.

Sostienen que ese mecanismo de seguridad, que se activaría solo si Londres y Bruselas no acuerdan una nueva relación comercial tras el brexit, pone en riesgo la integridad territorial y económica del Reino Unido, pues podría mantenerle atado a las estructuras comunitarias indefinidamente.