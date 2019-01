Alan Duncan: Debe haber una solución pacífica para los venezolanos

Alan Duncan, miembro del Parlamento Británico y Ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguró este miércoles que espera una solución pacífica para los venezolanos luego de lo ocurrido en el país.

"Estoy siguiendo con cuidado la situación en Venezuela. La crisis política ha durado bastante, ahora es el momento de encontrar un camino que lleve a una solución pacífica para todos los venezolanos", indicó en su cuenta de Twitter.

El parlamentario británico resaltó el apoyo de Juan Guaidó por parte de los venezolanos luego de que se juramentara en Caracas durante las manifestaciones convocadas por la Asamblea Nacional para este 23 de enero.

La Unión Europea y dirigentes políticos europeos como Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, se pronunciaron ante los sucesos de este miércoles e instaron a que se realicen elecciones presidenciales.

I am following the situation in #Venezuela carefully. Juan Guaido has widespread support among Venezuelans. The political crisis has gone on long enough. Now is the time to find a way forward that leads to a peaceful solution for all Venezuelans.