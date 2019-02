Sebastian Kurz, canciller de Austria, indicó este domingo que si Nicolás Maduro no convoca elecciones en Venezuela, reconocerán a Juan Guaidó como presidente interino del país.

“Si Maduro no responde al llamamiento de la Unión Europea de convocar elecciones presidenciales libres y justas, reconoceremos y apoyaremos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela”, dijo el canciller en su Twitter.

En otro sentido, el canciller afirmó que habló vía telefónica con Juan Guaidó y le expresó su apoyo para "restaurar la demoracia" en el país.

"Juan Guaidó tiene todo nuestro apoyo para restaurar la democracia en Venezuela. Los venezolanos han sufrido demasiado tiempo la mala gestión y el desprecio del Estado por el régimen de Maduro”, expresó.

