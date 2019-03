“Estamos con ustedes”, el mensaje de Mike Pence a Fabiana Rosales

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, agradeció la visita de Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la Casa Blanca, donde mantuvo una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump.

"Honrado de recibir a Fabiana Rosales, esposa de Guaidó, en la Casa Blanca. Su coraje es una inspiración. Juan Guaidó es el único presidente legítimo de Venezuela. Le dije a Rosales y Guaidó: estamos con ustedes y estaremos a su lado hasta que la libertad sea restaurada", indicó Pence en Twitter.

El funcionario estadounidense también tuvo un encuentro con Romy Moreno, esposa de Roberto Marrero, jefe de despacho presidencial de Guaidó detenido arbitrariamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Pence condenó la aprehensión de Marrero y exigió nuevamente su libertad.

"También nos reunimos con Romy Moreno, esposa de Roberto Marrero, jefe de despacho que fue detenido ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro la semana pasada. Estados Unidos condena su arresto", aseveró.

Also met with Romy Moreno, the wife of @RobertoMarrero, Chief of Staff to @JGuaido, who was unlawfully jailed by the Maduro regime last week. The U.S. condemns Marrero’s illegal arrest & detention. #ReleaseMarreroNow!