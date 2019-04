“Estados Unidos no se cruzará de brazos si algo le pasa a Guaidó”

El senador estadounidense por el estado de Florida Rick Scott advirtió este martes en la noche que el gobierno de Estados Unidos no permanecerá inmóvil si algo llegase a ocurrirle al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

"Lo diré nuevamente: Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados si algo le pasa a Juan Guaidó o a su familia. Estás avisado, Nicolás Maduro", señaló Scott en Twitter.

La asamblea nacional constituyente anunció la "aprobación del allanamiento" de la inmunidad parlamentaria de Guaidó, luego de la solicitud del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

“Queda autorizada formalmente la continuación del juicio y que nuestra justicia de acuerdo con la Constituación y la ley se encargue de aplicarle los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales”, afirmó Diosdado Cabelló luego de aprobada la medida.

I will say this again: the US will not stand idly by if anything happens to @jguaido or his family. @NicolasMaduro you are on notice!



