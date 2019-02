Estados Unidos aplaudió el reconocimiento de Europa a Juan Guaidó

John Bolton, asesor de Seguridad de Estados Unidos, informó que el gobierno estadounidense celebró que países de la comunidad europea reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

“Los Estados Unidos dan la bienvenida al reconocimiento de los Estados europeos de Juan Guaidó como presidente de Venezuela”, escribió Bolton en su Twitter.

El asesor presidencial instó a los países a oponerse al “autoritarismo y al sufrimiento en toda Venezuela” y a que apoyen la democracia en Venezuela.

Alemania, Reino Unido, España, Francia, Luxemburgo, Polonia, Islandia, Croacia, Macedonia y Finlandia son algunos de los países que reconocieron a Guaidó como presidente interino.

