EE UU envió a Colombia nuevo cargamento de ayuda humanitaria

Mark Green, director de la Agencia de asistencia estadounidense (Usaid), informó que este martes fue realizado otro envió de ayuda humanitaria para los venezolanos.

“Más ayuda para los venezolanos. Usaid está enviando por avión barras energéticas con vitaminas y minerales desde Indonesia para Colombia”, publicó Green en Twitter.

El funcionario norteamericano agregó que los insumos, que están listos para ser consumidos, alimentarán por un más a 10.000 niños en edad escolar.

“Estarán listas para alimentar a 10.000 niños en edad escolar durante un mes que están afectados por la crisis que sufre Venezuela”, añadió.

MORE AID FOR VENEZUELANS: @USAID is airlifting High-Energy Biscuits packed w/ vitamins & minerals from Indonesia to Colombia. They will be ready to feed 10,000 school children affected by #Venezuela crisis for 1 month. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/eUq1h9t1oa