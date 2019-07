No es fácil quitarse el sello de chica Disney. Para algunas, ese título ha significado un brillo de fama fugaz, pero a la vez un destello de excesos y adicciones, creado a partir del difícil paso de esa niñez de estrella a una juventud nueva y a veces confusa. Pero en el caso de Zendaya, ella refleja el ejemplo inversamente proporcional a esa realidad.

La actriz estadounidense, que el primero de septiembre cumplirá 23 años de edad, se ha convertido en el tema central en el ámbito artístico, gracias, precisamente, al hecho de que ha logrado transformarse y mutar más allá de su experiencia como estrella juvenil.

Luego de protagonizar las series A todo ritmo y K. C. agente especial para Disney Channel, decidió darle un adiós amistoso a su carrera con el estudio de Mickey Mouse y puso en la mira una carrera musical y cinematográfica, aunque es de nuevo la televisión la que la tiene en el centro de los comentarios.

Todo gracias a la serie Euphoria (domingos a las 10:00 pm, por HBO), en la que la joven ofrece una interpretación más compleja, densa y a veces excesiva de los problemas que afronta la juventud. En su papel de Rue se refuerza la idea de que la mejor forma de lidiar con los problemas es experimentar con los excesos, el sexo explícito, la violencia, para luego llegar a un duro proceso de cambio.

Un tema que está dando de qué hablar, ya que unos alaban el riesgo que asume la serie, pero otros (padres) cierran los ojos ante una ficción tan aplastante. La crítica también se mueve entre adorar y dudar un poco del exceso de tensión emocional con la que juega Euphoria.

“Es salvaje y desconcertante (...) Mejora notablemente a medida que se centra en revelar nuevos elementos sobre su reparto de adolescentes aburridos, cabreados, apasionados y confundidos”, describió Caroline Framke, en la revista Variety. Mientras que Tim Goodman, de The Hollywood Reporter, considera que “ofrece muchos elementos impactantes (...). Pero quizá el más llamativo de todos sea el hecho de que es infinitamente mejor de lo que su premisa sugería a primera vista”.

Si en su momento la producción 13 Reasons Why puso en la mesa temas como el acoso o el suicidio, posiblemente Euphoria revela la cruda experiencia que para algunos significa ser adolescente. Cabe decir que esta producción es en realidad una nueva versión de una serie israelí. “También es un delicado drama que indaga en la personalidad de sus protagonistas más allá del plano superficial”, reflexionó Darren Franich en Entertainment Weekly; a diferencia de Ben Travers, de Indiewire, para quien “la originalidad de la serie se ve lastrada por su tendencia depresiva (...) Su insistencia en narrar historias muy densas (...) da como resultado una experiencia desesperante”.

Por su parte, Sam Levinson, director de la serie, tiene una percepción muy profunda de esta experiencia. “Quería hacer una serie acerca de la ansiedad que implica ser joven y de las inseguridades en las relaciones, en el amor (…). Cada vez que tratamos con temas difíciles o material arenoso se hace al estilo docudrama, con cámaras de mano, pero yo quería crear algo que tuviera un verdadero formato en cuanto a su estructura, iluminación y diseño. Quería hacer algo en televisión en lo que se notaran de forma orgánica los conflictos claves de ser joven. Para bien o para mal, la serie surgió un poco de mis propias experiencias con la ansiedad, la adicción y el desamor”, explicó en una entrevista a la que tuvo acceso El Tiempo.

Euphoria se gestó en una charla con la directora del departamento de drama de HBO, Francesca Orsi, en la que se finiquitaron los detalles de la trama. A Orsi le gustó el tono crudo y directo que le planteó la protagonista (Zendaya), quien terminó escribiendo parte del material de la nueva visión televisiva que tendría la serie.

“Estaba teniendo este episodio de mi vida donde no sabía realmente qué iba a hacer. Estaba buscando algo mágico, algún tipo de sentimiento. Todo lo que estaba leyendo no me impactaba ni tenía sentido, hasta que llegó Euphoria ”, explicó Zendaya, que impactó de entrada a Levinson para la serie. Levinson afirmó: “Pude sentirlo al verla, conocía parte de su trabajo y no podía dejar de pensar en lo que ella le aportaría. En realidad, supera las expectativas (…). Es muy difícil representar a una persona con adicciones sin que el público se sienta crítico frente a esa persona por las situaciones y elecciones que tiene en su vida. Realmente Zendaya aporta fuerza, calidez y una fragilidad. Simpatizas con ella a pesar de las circunstancias y sientes que no es inaccesible. Ella no tiene techo en términos de su talento y su capacidad, eso es inspirador para uno como guionista”.

“Algunas personas se abrirán ante el mensaje: posiblemente digan: ‘Maldito sea lo que me pasó’ o ‘esa es mi hermana’. Es importante recalcar que esta serie te permite recordar que no estás solo y que a veces no sabemos lo que estamos haciendo, y a pesar de lo impactante que se vea, realmente siempre buscamos resolver nuestros conflictos, conforme avanzamos”, indica Zendaya acerca de una trama que, en cierta medida, también está ligada a los problemas de depresión y adicción que afrontó Sam Levinson en su juventud. Euphoria puede ser impactante, difícil de ver, pero lo que sí es cierto es que se arriesga a remover conciencias en un momento en el que la juventud parece estar conectada, pero a la vez parece ser más frágil y debe crecer, como lo está haciendo la actriz principal.