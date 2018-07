Youtuber pidió disculpas luego de publicar meme sobre Demi Lovato

Felix Arvid Ulf Kjellberg, conocido comunmente en YouTube como PewDiePie, publicó un meme que mostraba a Demi Lovato comprando heroína poco después de que se anunciara la noticia de su presunta sobredosis.

Foto: captura de Twitter

Horas después de realizada la publicación PewDiePie se vio forzado a retirarla, pues fue calificada por muchos de sus fans como “repugnante”. Debido al rechazo el youtuber, pidió disculpas en Twitter diciendo: "Meme eliminado. No quise decir nada con eso y no sabía completamente sobre la situación. Ahora me doy cuenta de que era insensible, ¡lo siento!”, escribió en la red social.

Deleted meme. I didnt mean anything with it and I didnt fully know about the situation. I realize now it was insensitive, sorry! — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) 26 de julio de 2018

Un usuario respondió a la disculpa del bloguero de YouTube y le dijo: "Me alegro de que te hayas dado cuenta. Me encantan los memes, pero simplemente no era el momento ni el lugar. espero que nadie te cancele nuevamente".

Otros defensores de PewDiePie argumentaron que a otras personas se les permite crear memes crueles, como el que mencionaba la muerte de Lil Peep, pero que al bloguero lo criticaron muy rápido con publicado sobre Demi Lovato.

Hace unos días, se conoció que la cantante Demi Lovato había sido trasladada a un hospital después de una supuesta dosis de heroína. Sin embargo, algunas fuentes han refutado esas afirmaciones.

Un representante de la cantante dijo a Variety que Demi está despierta y con su familia, y que deseaba dar gracias a todos por el amor, las oraciones y el apoyo recibido. "Parte de la información que se comenta es incorrecta”, comentó.