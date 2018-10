La youtuber Mava Gómez denunció estafa de los Premios Mara Internacional

La youtuber venezolana Mava Gómez, quien está residenciada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, aseguró que fue estafada por los organizadores de Premios Mara Internacional, quienes le solicitaron una garantía en dólares para poder participar en el evento y luego de la cancelación de la gala, el dinero no ha sido devuelto.

Hortensia Gómez, madre y mánager de la youtuber, fue contactada y se le notificó que Gómez fue la ganadora del premio "Youtuber femenina del año" por una votación que se realizó en las redes sociales.

Mava Gómez viajaría a la ciudad de Bogotá para recibir el galardón en el evento que se celebraría el miércoles 22 de agosto. Luego, la madre de la youtuber recibió una notificación por parte de Alexander Ustariz, miembro y representante de Premios Mara, dos días antes de la premiación y se le informó sobre la cancelación del evento.

Ustariz se comunicó con la mánager y le pidió 250 dólares para asegurar la asistencia de Gómez a la gala. Gómez señaló que no tenía la cantidad de dinero solicitada, por lo que acordó una garantía parcial de 140 dólares que fue entregada en la ciudad de Caracas a Grover Ustariz Moratino, hermano de Ustariz y miembro de la organización.

Ambas mujeres realizan un llamado a la organización para que reintegren el dinero y alertaron a otros artistas sobre el método que se utiliza para asegurar la presencia de los artistas.

“Entregamos el dinero porque confiamos en que se trataba de gente seria, de un premio que supuestamente tiene más de 60 años y dada la insistencia del señor Ustariz para que yo asistirá personalmente a recibir el premio. Hoy nos dicen que somos mendigas, que somos las únicas que estamos pidiendo el dinero de regreso, aún cuando el evento fue cancelado por ellos mismos, y además me dicen que no me lo pueden regresar porque ya la estatuilla está impresa con mi nombre, entonces ¿eso quiere decir que me estaban cobrando el premio? Hago esta denuncia con toda la responsabilidad del caso, pidiéndole apoyo a todos los medios de comunicación para que la gente del Mara Internacional, responda, devuelva el dinero y no siga engañando a los artistas venezolanos”, dijo la youtuber.

