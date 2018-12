Youtube publicó lista de los videos más virales de 2018

La plataforma de videos Youtube publicó una lista de las grabaciones que fueron tendencia durante 2018.

La lista es encabezada por el video de la empresaria y modelo Kylie Jenner titulado “To Our Daughter” (A nuestra hija) en el cual la menor de las hermanas Kardashian presentaba a sus seguidores a su bebé, al tiempo que mostraba imágenes de su embarazo. El video de Jenner cuenta ya con más de 79 millones de reproducciones.

Entre las primeras posiciones también está, con más de 61 millones de visualizaciones, el video de un niño cantando tirolesas en un supermercado de Estados Unidos.

A continuación los videos más virales de 2018:

1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. We broke up

​4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE) | AsapSCIENCE

6. Build Swimming Pool Around Underground House | Primitive Survival Tool

7. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

8. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

9. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG