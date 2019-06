Years and Years construye una distopía en la pantalla de HBO

Years and Years, la nueva miniserie de HBO que se estrenará el viernes 28 a las 9:00 pm, sigue la vida de los Lyons, una familia británica, a partir de una noche crucial de 2019 cuando enfrentan todas las esperanzas y temores que plantea un futuro desconocido

La miniserie de seis episodios tratará sobre una “típica familia británica de Manchester, pero sus experiencias a lo largo de 15 años están integradas por increíbles innovaciones tecnológicas y profundos cambios políticos y económicos”, reseñó HBO en un comunicado.

El guionista y director de la serie, Russell T. Davies, explicó que la idea de Years and Years fue un proyecto que tenía pensado desde hace décadas.

La serie estará protagonizada por Emma Thompson. También forman parte del elenco Rory Kinnear (El código enigma), T’Nia Miller (Obediencia), Russell Tovey (Looking), Jessica Hynes (Paddington 2), Ruth Madeley (Cold Feet) y Anne Reid (Last Tango in Halifax).