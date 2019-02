Willie González rechazó participar en concierto de Maduro

Willie González, cantante puertorriqueño de salsa, informó este lunes que rechazó participar en el concierto organizado por partidarios de Nicolás Maduro.

“Acabo de rechazar contrato para tocarle a el gobierno de Maduro a la actividad en paralelo del gobierno de Juan Guaidó”, publicó González en Twitter.

El artista afirmó que su dignidad es más importante que el dinero que pudieran ofrecerle por participar en la actividad oficialista.

“Muchos no entienden que para mí, gracias a Dios, el dinero no es importante si no la dignidad”, añadió.