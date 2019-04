Willie González rechazó nueva propuesta de Maduro

El cantante puertorriqueño Willie González aseguró que rechazó una nueva invitación de Nicolás Maduro para participar en un acto en Venezuela.

El artista indicó que no desea lucrarse a costa del sufrimiento de los venezolanos. “Hoy martes 23 de abril 2019 me llamaron otra vez para realizar eventos en Venezuela. Y nuevamente dije que no. Aquel que diga que van a hacer eventos privados es pura mentiras. Cambiaron los personajes, pero todo es lo mismo. Ese dinero no quiero ganármelo, con el dolor de otros”, indicó González en Twitter.

No es la primera vez que el cantante rechaza un llamado de Maduro para participar en un acto, pues el dirigente del PSUV lo invitó a cantar en el concierto en la frontera entre Venezuela y Colombia.

“Acabo de rechazar un contrato para tocarle al gobierno de Maduro en la actividad en paralelo al gobierno de Juan Guaidó. Muchos no entienden que para mí, gracias a Dios, el dinero no es importante, sino la dignidad”, señaló.

