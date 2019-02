Willie Colon: Cuando Maduro caiga, haré planes para ir a hacer un concierto

El cantante Willie Colón dijo este jueves que planificará un concierto en Venezuela cuando hay un cambio político en Venezuela y resaltó que para el concierto que se realizará en Cúcuta acudirán muchos talentos.

"Cuando Maduro caiga yo haré los planes de ir tan pronto posible para hacer mi conciertito", indicó en su Twitter.

Además, señaló que no participará en el concierto "Venezuela AID Live", que se llevará a cabo este viernes en Cúcuta para recaudar 100 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria, por compromisos.

"Nunca dije que no me invitaron. No puedo ir por compromisos. Esta función está pautada para cierto día y no me cuadra", explicó.

Al respecto de los artistas que participaran en el evento benéfico señaló: "Para el 23 hay bastante buen talento con estrellas de más arrastre".