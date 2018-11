Williams Mora suelta el clarinete y toma el micrófono

“Todos en mi casa tocaban alguna cosa: tambores, guitarra, maracas. Era inevitable que yo también participara en la música”, afirma Williams Mora, el caraqueño de 29 años de edad que el próximo sábado, a las 7:30 pm, debutará como cantante en el Centro Cultural BOD.

Su formación comenzó en el hogar y aún siendo un niño tomó clases de cuatro. Una vez que alcanzó la edad suficiente, entró en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en el que tocó el clarinete, para luego continuar estudios en el Conservatorio de Música Simón Bolívar.

“Hubiese sido raro que me dedicara a otra cosa. Cuando tienes talento te das cuenta de que puedes hacer muchas cosas con él. Un dato curioso es que mi mamá, que no es músico, fue quien me llevó al sistema y se lo agradezco siempre; ella me condujo a profesionalizar mi oficio”, apunta.

Mora escogió el clarinete gracias a un colega de su padre, que tocaba el saxofón en una orquesta: “Me encantaba escucharlo, era un virtuoso. Durante un ensayo le dije que quería tocar el saxofón, pero me respondió que debía comenzar con el clarinete porque es como el ‘papá’ del saxofón”.

La influencia musical más importante en su trayectoria es la de Aquiles Báez, guitarrista y compositor venezolano. “Él partió mi carrera en dos: antes de conocerlo estaba en un circuito de conciertos casuales de música brasilera en locales nocturnos, pero luego él me acercó a la formalidad y comencé a cantar en teatros, a realizar recitales y a tocar con grandes bandas. También las artistas venezolanas Huguette Contramaestre y Lilia Vera han sido una importante fuente de inspiración y admiración. No para imitarlas, sino para aprender de ellas y entender qué transmiten”.

Mora debutará como cantante en el BOD. El escenario le es familiar, pero el micrófono no tanto. Desde hace siete años desarrolla su trabajo como intérprete. “Es diferente, aquí uno tiene que crear sus espacios, pensar dónde, cuándo y con quién quieres presentarte”.

El show será una simbiosis narrativa entre su vida, con las canciones que lo han marcado, y un recorrido por la música tradicional latinoamericana, con énfasis en la brasilera y la venezolana. Además, ofrecerá un par de piezas con su clarinete. “No podía dejarlo por fuera, forma parte de mí”, indica.

Ha estudiado y ensayado mucho para el concierto. No quiere leer partituras ni letras de canciones. “Quiero tener en la memoria todo el repertorio, que es nuevo para mí”.

Xavier Perri en la guitarra, Daniel Requena en el cuatro, en la percusión Rolando Canónico y Reynaldo Chacón, y en la mandolina Pedro Marín acompañarán al intérprete. Y como invitados especiales estarán Fabiana Álvarez en la viola; Nelly Ramos, cantante y fundadora del Grupo Madera, y Williams Mora, padre del artista y músico dedicado a la salsa.

Williams Mora en primera persona

Centro Cultural BOD

Sábado 17 de noviembre, 7:30 pm

Entrada: BsS 188,68