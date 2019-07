Will & Grace se despide de la televisión

La popular comedia Will & Grace, que tras más de 10 años fuera de la pantalla regresó en 2017, culminará su segunda etapa en la televisión con su tercera y última temporada.

“Anuncio para los mejores fans del mundo, los fans de Will & Grace. Queremos contarles que esta será la última temporada de la segunda etapa de la serie. Nos juntamos el equipo creativo y decidimos que era el momento correcto”, escribió este jueves en Instagram la actriz Debra Messing. “Fuimos muy afortunados de tener la oportunidad de reunirnos y de hacer la serie de nuevo (...). Qué milagro. Estamos todos comprometidos a hacer que esta temporada sea la mejor de todas y a cerrar la historia de Will, Grace, Jack y Karen de una manera que se sienta significativa y adecuada”, añadió.

Eric McCormack, coprotagonista de la serie junto a Messing, aseguró hoy en Twitter que despedirán el show igual que lo trajeron: “Con amor, risas, gratitud... y bajo nuestras propias reglas”.

La serie en la que también aparecían Sean Hayes y Megan Mullaly había tenido previamente ocho temporadas que se emitieron entre 1998 y 2006.

Will & Grace destacó en su primera etapa por ser pionera a la hora de mostrar personajes homosexuales en horario de máxima audiencia en la televisión de Estados Unidos. Su argumento giraba en torno a las aventuras y desventuras de Will (Eric McCormack), un abogado gay, y su compañera de apartamento Grace (Messing), heterosexual y diseñadora de interiores.

Well, we’re taking this one out like we brought it in: with love, laughs, gratitude... and on our own terms. Season 3 of #WillandGrace (well, season 11!) will be our grand finale... and it’s gonna be FANTASTIC. @WillAndGrace @DebraMessing @SeanHayes @MeganMullally @MaxMutchnick pic.twitter.com/UTcXv2gByO