Voces femeninas en el Mundial

Las aspiraciones de Marielena Ferro

Con solo 20 años de edad, Marielena Ferro ya logró una significativa experiencia en el periodismo deportivo. Ha participado como comentarista en radio y en televisión en transmisiones de fútbol, especialmente venezolano. Con una pasión innata por ese deporte, que le nace gracias a su familia italiana y española, ha sabido posicionarse en Meridiano Televisión con el programa Entrevistas con Tony Carrasco y en la radio con El mundo es un balón, de la mano de veteranos profesionales.

Ferro forma parte del staff de Meridiano para las transmisiones oficiales del Mundial Rusia 2018, que se ha consolidado con la unión de la juventud y la experiencia. Junto a sus compañeras es una de las voces femeninas que sorprenden a los televidentes en el pre y post de los partidos, así como en el programa especial Tercer tiempo mundialista, en el que se producen debates que generan críticas, polémica y análisis.

Ferro considera que esta ha resultado una oportunidad de oro para demostrar que son mujeres preparadas, que pueden hablar de fútbol y llevar lo mejor al público. “Es importante y es un reto para mí, pero también un sueño hecho realidad, que a la vez conlleva la enorme responsabilidad que implica comentar y transmitir un Mundial en las pantallas de esta gran cadena televisiva”.

Por ello, asegura, su preparación para el evento mundialista fue su principal objetivo. “No hay nada más bonito que trabajar en lo que te apasiona, y el fútbol es una pasión”. Asegura que la competencia es con ella misma: “Me veo en el espejo y digo que soy mi propio obstáculo y que las oportunidades de crecer están dentro de mí”.

Ferro aspira a continuar en Meridiano TV y posteriormente abrirse al mundo entero debatiendo sobre fútbol. Su intención, además de hacer lo que le gusta y crecer profesionalmente, es que destaque la figura de la mujer y periodista venezolana dentro y fuera del país. Agrega que la propuesta de un programa especial de mujeres hablando sobre fútbol marcaría un punto importante en el mundo deportivo y espera que algún día se realice con su participación.

Los tacones en la cancha de Gabriela Dagnino

Locutora graduada de la UCV, Gabriela Dagnino se ha desenvuelto en el ámbito deportivo a través de distintos medios de comunicación, especialmente en la radio que, asegura, es una de sus pasiones. Su experiencia ha estado ligada al fútbol, el cual sigue de cerca desde que era una niña por sus familiares italianos fanáticos de ese deporte. Además, tiene una página web llamada Tacones en la cancha, donde comparte información sobre ese mundo.

Dagnino es comentarista en los programas de Meridiano Televisión con motivo del Mundial Rusia 2018 y considera esta oportunidad como una distinción. “Meridiano es una insignia, una bandera dentro de la mente y el corazón de los venezolanos. Para mí es un honor y una gran responsabilidad formar parte del staff de narradores y analistas del canal”.

Concuerda en que es un trabajo de mucha exigencia que requiere de gran preparación y conocimientos, pues para el fútbol esta competencia es una de las experiencias más significativas. Dagnino destaca la importancia del estudio para preparar y transmitir un Mundial, por la responsabilidad que implica y el sentido patrio que tienen los fanáticos con sus selecciones. “Hay que conocer cada equipo. Hasta los más mínimos detalles cuentan para enriquecer las transmisiones y que así el televidente sienta que le queda información y que le gusta lo que ve”.

Hace alusión al creciente reconocimiento a las mujeres en el deporte. “Pienso que cada vez más estamos derribando fronteras. No es cuestión de género sino de pura pasión. Tenemos que quitarnos el pensamiento de que somos mujeres en un mundo de hombres. No es así. Todos somos profesionales”, señala. De igual manera, reconoce el talento que hay dentro y fuera del país en el ámbito del periodismo deportivo.

Sus expectativas con el Mundial 2018 son vivir un torneo exitoso e inolvidable para ella, los televidentes, sus compañeros y la planta que durante tantos años ha sido el canal favorito de muchos. Aspira a continuar en el deporte y con Venezuela, aunque también se propone la internacionalización como un gran paso en su carrera profesional.

El recorrido de María Alexandra Bastidas

Desde sus inicios, la venezolana María Alexandra Bastidas ha sabido imponerse en el periodismo deportivo y ha tratado de erradicar el sexismo. Mejor conocida como “Marialex”, tiene una reconocida trayectoria en el mundo del deporte, con conducciones de programas en radio y televisión. Por su perseverancia logró ser la primera jefa de Prensa de un equipo de fútbol en Venezuela. Y en 2011 y 2013 se hizo merecedora del Premio Aníbal Nazoa y del Premio Inter en la categoría de periodista deportiva del año.

Bastidas ha recorrido importantes plataformas que la han catapultado positivamente, entre ellas, Meridiano Televisión, Bein Sports, Gol Tv y ESPN. En la actualidad forma parte del equipo de IVC con la conducción del programa En la cancha, donde comenta los acontecimientos del Mundial Rusia 2018, con cobertura en Venezuela y Latinoamérica.

A pesar de que tiene experiencia en un torneo de tal magnitud, considera que la exigencia en materia laboral siempre es un reto. “Como profesional esperas cuatro años para el momento de hablar de la máxima cita mundialista. Hay que prepararse, dar lo mejor en cada presentación. Es necesario mucho estudio y constancia”. Apunta que en cada medio de comunicación su objetivo es demostrar el poder femenino dentro y fuera del país. Una de sus principales motivaciones para prepararse es combatir la suposición errada de que la mujer venezolana no sabe de fútbol. “La preparación es para dar mucho más. Las mujeres tienen que destacar, nos hemos ganado un puesto importante dentro del periodismo deportivo”.

Asegura que las claves del éxito, aparte del estudio, es hacer respetar su punto de vista, tener personalidad y seguridad en cada momento. Como metas futuras, aspira a seguir representando a la mujer venezolana en el periodismo y en el deporte, así como a internacionalizar su carrera y compartir lo que sabe con las próximas generaciones.

El estreno de Vanessa Alaimo

La periodista Vanessa Alaimo se ha caracterizado por incursionar en diferentes ámbitos de la carrera, además de asumir retos en cada oportunidad que se le presenta. Ha trabajado delante y detrás de cámaras, ha sido productora de cine y le ha tocado cubrir distintas áreas en la comunicación social. Entró de lleno en el mundo deportivo en Meridiano Televisión y en este Mundial Rusia 2018 lleva su afición al profesionalismo para formar parte del equipo de este canal.

“Estoy aventurándome en el fútbol. La productora tuvo la iniciativa de adaptar mi perfil para este trabajo. Quería otra mujer que supiera de deportes y que fuera capaz de originar debates”, apunta Alaimo. Agrega que su objetivo es lograr la versatilidad y asumir grandes retos. “Esto es lo que más me divierte de mi carrera, nunca me he enfrascado en una sola área”.

Alaimo asume esta experiencia con mucha seriedad, responsabilidad y preparación, un continuo estudio que ha fomentado para dar lo mejor de sí, además de sentirse honrada y agradecida por formar parte del equipo de Meridiano TV. “Me encanta esta nueva faceta y estoy dando el todo por el todo. El compromiso es inmenso y maravilloso. No solo es el fanático arraigado el que está pegado a nuestras pantallas, por eso contamos con una programación variada con muchas personalidades y profesionalismo”.

Asevera que crear un contenido de calidad es la principal meta de su equipo. Enfatiza el compañerismo y admiración por sus colegas, así como la importancia de formar parte de la nueva temporada de talentos dentro de Meridiano Televisión, y promete seguir dando lo mejor para eliminar el tabú de las féminas inmersas en el periodismo deportivo. “Las mujeres también tenemos nuestros banquillos bien asignados en las transmisiones mediante un debate abierto y profesional”.

Alaimo se propone seguir disfrutando de su carrera y asumir retos que la enriquezcan como persona y profesional. Quiere trabajar por Venezuela como muestra representativa de talento y dedicación, para luchar contra los paradigmas preestablecidos sobre la mujer, el periodismo y el deporte.