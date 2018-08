La violencia y la nostalgia definen la propuesta de 3 en contexto

Desde mañana, un nuevo espacio reúne a Dianora Pérez, María Fabiana Zapata y Ricardo Arispe, ganadores del primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, en la 20 edición del Salón Jóvenes con FIA, que se realizó en el Maczul, en Maracaibo, en 2017. La exposición, presentada con el lema “Poder y diálogos visuales”, celebró dos décadas de la prestigiosa entrega y contó con la curaduría de Yuri Liscano.

Desde 1998, en el Salón Jóvenes con FIA han participado más de 500 artistas. El encuentro es una iniciativa derivada de la Feria Iberoamericana de Arte, una de las vitrinas más significativas del arte contemporáneo en el continente. “Por una semana, Caracas era la capital del arte gracias a la FIA. Nada que envidiarle a la Feria Internacional de Arte de Bogotá o a la de Buenos Aires”, recuerda la artista plástico Zapata.

Desde 2015, la crisis del país obligó a cancelar la FIA, sin embargo, la plataforma para los jóvenes talentos sobrevive. El objetivo es impulsar sus obras nacional e internacionalmente. Y, para octubre se prepara una nueva edición en la Galería de Arte Braulio Salazar en Valencia.

El nombre de la exposición, 3 en contexto, hace alusión al Salón Jóvenes con FIA que reunió a los artistas bajo un mismo techo: primero en el Mazcul (Maracaibo) y luego en la Galería D’Museo (Caracas), un recinto más pequeño, pero igualmente significativo, porque lo importante es poder dar a conocer sus trabajos. En esta última muestra también se pudo apreciar, por medio del material audiovisual, todo lo que fue la vigésima edición realizada en septiembre de 2017.

Un año después, los ganadores presentan una nueva propuesta, si bien han seguido ahondando en la misma línea investigativa que presentaron en el Maczul. “Para el artista exponer solo es fácil, pero cuando miras al otro logras un complemento, otra visión”, reflexiona el curador de la obra Alberto Asprino.

Un país, un registro. Dianora Pérez es profesora de Artes Plásticas en la UPEL-IPC. Su formación como docente es el eje transversal de su propuesta estética. Le interesa hablar sobre los bachilleres que han muerto violentamente, sin poder graduarse. La muestra está integrada por tres obras. Un rompecabezas desmontable, República, en el que cada persona puede armar su concepto de país. Es un “libro de vida” que hace referencia a los que se usan en los planteles educativos, pero en este se recogen, gracias a una exhaustiva investigación hemerográfica, los decesos violentos de adolescentes en los últimos años. “Esas amonestaciones les costaron la vida a los estudiantes”, reflexiona la artista. La última pieza constituida por unas pequeñas urnas con retazos de chemises azules y beige, firmadas por los compañeros, hace alusión a los adolescentes que fallecieron en el Club Social El Paraíso en junio pasado. Tanto el rompecabezas como el libro pueden ser manipulados por invidentes también.

Zapata, radicada en Barquisimeto, no pudo ver su obra en el Maczul, pero esta vez viajó a Caracas para presentar Restos de una clase media inmigrante, integrada por una serie de adornos italianos que pertenecen a su familia. La artista plantea un diálogo entre la madera, el concreto y la porcelana capodimonte, todos materiales antagónicos, pero no por ello inconexos. Esta es la primera vez que la artista incursiona en el ámbito autobiográfico. “La nostalgia es lo que nos arrebata el país después de la violencia”, concluye.

Arispe siempre se ha preocupado por el tema social y los cambios que ha querido imponer el gobierno en la historia y la economía. Exhibe tres series: Falsos positivos y estudio sobre el cono monetario, Próceres y santos resilientes e Intervenciones sobre el arte venezolano. Emplea las máscaras antigás, no como signo de protesta, sino de resistencia. Se aleja de las herramientas digitales y se enfoca en el trabajo manual.

Un trabajosin maquillaje

Alberto Asprino es el curador de 3 en contexto. Su sensibilidad artística lo llevó a decantarse por la arquitectura, pero luego se dio cuenta de que era una carrera técnica. De sus estudios rescata la teoría del espacio y cómo lo ha ayudado para desenvolverse con mayor facilidad en el terreno de las artes. Integra el equipo de la FIA y trabajó en la puesta en escena de los 20 años del salón para jóvenes. “Las complejidades se convertían en respuestas por la información que manejaba”, comenta Asprino. Su objetivo fue unir en un solo cuerpo estos tres trabajos bajo la idea circunstancial de un país, pero sin maquillaje. “El curador nunca debe maquillar una obra; al contrario, tiene que aventurarse y mostrarla tal como se presenta”.

3 en contexto

Galería D’Museo

Centro de Arte Los Galpones, Los Chorros

Inauguración: mañana, 11:00 am

Horario: martes a sábado, de 10:00 am a 6:00 pm

Domingo, de 11:00 am a 4:00 pm

Entrada libre