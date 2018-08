Pedro Carreño, miembro de la asamblea nacional constituyente, difundió mediante Instagram un video en el que realiza ejercicios en un gimnasio dentro de su casa en Caracas.

"¿Ser rico es malo?: El lujoso gimnasio privado donde entrena dentro de su mansión, el constituyentista Pedro Carreño", comentó Alberto Rodríguez, periodista venezolano, en Twitter.

Mediante la grabación en Instagram se pudo observar a Carreño ejercitándose, mientras usaba una caminadora dentro de su vivienda.

"No importan que andemos desnudo, no importa que no tengan para comer, aquí se trata de salvar la revolución. Hugo Chávez", indicó el periodista Rodríguez mediante Twitter.

Carreño comentó durante sesión en la asamblea constituyente que el "ataque" en contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue un acto de terrorismo.