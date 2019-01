Video de Drake besando a menor de edad causó polémica en redes sociales

Drake se ha convertido en uno de los temas más comentados de las redes sociales luego de que se difundiera en Twitter un video que lo muestra en actitud seductora con una asistente a su concierto pese a que esta dijo ser menor de edad.

Como suele ser tradición en sus espectáculos, en un momento dado el canadiense invita a una persona del público a subir al escenario. Una joven sube y Drake coquetea con ella, le besa el hombro y la abraza.

Tras ello, el artista le pregunta su edad y la joven responde: "17". Entonces el rapero se sorprende y le dice: "¡No puedo ir a la cárcel! ¿Por qué te ves así? Bueno, mira, me divertí. No sé si deba sentirme culpable o no, pero me divertí. Me gusta la forma en que tus pechos se sienten contra mi pecho. Solo quiero darte las gracias".

Finalmente, Drake vuelve a mostrarse coqueto con la joven, pero esta vez le besa las manos y luego los labios.

Según The Sun, el incidente habría ocurrido en el año 2010 en el teatro Ogden en Denver, Colorado, donde la edad de consentimiento es de 17 años.

Hasta el momento, Drake ni sus representantes se han pronunciado sobre el suceso, que ha sido duramente cuestionado por los usuarios de Twitter.

Why do people let Drake get away with all his bullshit, dude has did borderline pedophile shit. Dude steals styles of every new rapper that comes out, becomes Jamaican for one day and then wears a durag on Thursday and then becomes Spanish next week. This dude is a fucking clown