Victoria Beckham reveló qué artista la motivó a abandonar las Spice Girls

Victoria Beckham nunca ha detallado el por qué decidió dejar las Spice Girls, aunque sí ha dicho que su meta nunca fue cantar en un grupo, sino aprovechar la oportunidad para hacer carrera en otros ámbitos.

Pero en la edición australiana de Vogue, Posh Spice reveló el motivo por el que se marginó de la popular agrupación que en la decada de 1990 causó furor con canciones como "Wannabe", "Say You'll Be There" y "Spice Up Your Life", entre otras.

La ahora diseñadora de moda confesó que la razón por la que quiso apartarse de sus compañeras fue después de asistir a un concierto que efectuó años atrás Elton John en Las Vegas, y tras ver toda la entrega del músico en la presentación, se dio cuenta que aquello no era lo suyo.

"Recuerdo estar sentada muy cerca del escenario y verlo cantar esas canciones que había cantado una y otra vez, año tras año, y su pasión y su disfrute eran increíbles, incluso después de todo ese tiempo", relató Posh. "Y algunas noches después, yo estaba en el escenario del Madison Square Garden con las Spice Girls y pensé: 'Es casi un desperdicio el que me hayan dado esta oportunidad'", agregó.

"Aprecio el tiempo que he tenido con las chicas, pero no tengo lo que Elton tiene después de todos estos años. No había nada allí, aparte de que mis hijos estén en la audiencia y que vieran a mamá cantando con las Spice Girls".

Sin embargo, Victoria Beckham -cuyo nombre de soltera es Victoria Adams- aclaró que no se arrepiente de haber estado en el quinteto, sino que sus ambiciones estaban enfocadas en otras cosas. "Yo siempre quise hacer moda, así que tuve suerte de que la música nunca fue mi principal pasión. Para las otras chicas (de las Spice Girls) sí lo fue. Todos los días alguien me dice: '¿Van de gira? Tú eres el que lo está deteniendo'. Para mí, siempre había algo más que quisiese hacer. Un plan b, una fase dos. Incluso cuando estaba en el grupo, de gira, siempre me interesaron más los trajes, la iluminación y el diseño del escenario. Nunca fue solo subir al escenario y bailar", contó.