Víctor Hugo Irazábal excava para extraer fósiles de la memoria

Desde hace más de 20 años, Víctor Hugo Irazábal se ha dedicado a recorrer los lugares naturales y culturales de la selva amazónica. Pero aunque resulte paradójico, su primer acercamiento al sur, al ecosistema amazónico, ocurrió en el norte, es decir, en la región falconiana, en 1990.

Allá conoció la población de Urumaco y su Museo Paleontológico, donde vio importantes yacimientos de fósiles que datan de hace 15.000 años. Entre las piezas quedó fascinado por la tortuga gigante Matamata, de 3,5 metros de longitud por 10 de ancho. La especie habita actualmente, pero más pequeña, la cuenca de los ríos Amazonas y Orinoco.

“Visité las áreas donde realizaba excavaciones. Allí se manifestaron por primera vez los tiestos como huellas de fragmentos estéticos y científicos del pasado que poco a poco se conectaron con los tiestos que luego encontraría en la región barrancoide y en el Amazonas”, narra.

En Falcón, también se relacionó con la obra científica del arqueólogo y pintor venezolano Josep María Cruxent, fallecido en 2005. El trabajo de este investigador ha sido esencial para las experimentaciones de Irazábal, quien a partir del domingo presenta la exposición Tieztos, una serie de más de 30 obras inspiradas en las piezas que recogen los historiadores del hombre para clasificarlas.

Irazábal explica que sus tieztos se escriben con z y no con s porque quiere diferenciarlos de los arqueológicos. “Mis piezas pertenecen a lo que yo llamo antropología de la memoria. La única función práctica que tienen mis obras es la contemplación, en cambio las arqueológicas tienen una función estética y científica. Para su obtención, excavo en mi propia memoria, en obras inconclusas, en instantes acumulados en la materia. Esto me lleva a otros momentos creativos o a fragmentos de propuestas que no se concretaron, pero que hoy renacen con un significado distinto”, señala el artista, quien utilizó madera mdf, cartón, pintura, libretas y papel para realizar este trabajo.

En Tieztos, el caraqueño nacido en 1945 plantea la resignificación o reinterpretación de toda una arqueología. En la exhibición hay pinturas, dibujos, libretas e intervenciones que dan muestra del concepto. “Resignificar es una manera de crear. Hay que tener en cuenta que nosotros no somos islas, sino que nos conectamos unos con otros, así como nos vinculamos con el pasado. Tenemos antecedentes históricos que nos permiten hacer revisiones y replantear ideas”, expresa el artista mientras muestra los cuadernos que ha intervenido con tinta china o marcador indeleble, y que luego ha adaptado en sus cuadros.

Recuerda que las reinterpretaciones siempre han estado presentes en la historia del arte. “Cuando Marcel Duchamp le pintó unos bigotes a La Gioconda estaba resignificando la obra”.

“Aquí tampoco pretendo hacer una clasificación científica. Hay un goce estético frente a lo que estoy haciendo. Existe un disfrute no solo del concepto, sino también de la mano que piensa”, agrega.

Irazábal, además de su inspiración en la obra Cruxent (de quien tomó el uso del negro, el gris y el blanco), resalta lo mucho que aprendió del arte de la etnia yanomami, que en Venezuela habita en el estado Amazonas. De ella obtuvo la utilización del rojo y el negro. “Sus integrantes son mis grandes maestros”, afirma.

Con la exposición, el autor espera también motivar a los artistas a seguir creando en Venezuela. “Cada vez que uno expone siembra esperanza en un país atacado por la desesperanza. Estos son momentos en los que hacer arte es una manera de resistir”, expresa.

Insiste en que hay que generar una energía proveniente de la imaginación y acciones dirigidas a lo positivo. “La cultura no oficialista apuesta por la esperanza activa y eso lo demuestran la cantidad y calidad de los eventos que convoca. Impulsar ese motor desde el sector privado es un acto de optimismo, con planes alternativos de recuperación en medio de una situación pesada y sombría”.

Tieztos

Sala TAC del Trasnocho Cultural

Inauguración: domingo, 12:00 m

Entrada libre