Veruzhka Ramírez sobre Miss Venezuela: “Eres orgullosamente de Petare”

Veruzhka Ramírez, Miss Venezuela 1997, defendió de las críticas a la nueva soberana de la belleza venezolana, Isabella Rodríguez.

Ramírez se refirió a la polémica la gala del Miss Venezuela en la que Rodríguez expresó sentirse orgullosa de su zona de origen, Petare.

"Los seres que triunfan en la vida no todos vienen de cuna, no son hijos de papá y mamá. Muchos tienen la posibilidad de tener una familia con opulencia pero no aprovechan las oportunidades. Nunca debes olvidar tus raíces, orgullosamente de Petare con temple, con disciplina y con ganas de triunfar”, continuó Veruzhka.

“Para los que la llaman y tildan de manera despectiva: recuerden que más vale tener la piel llena de cicatrices por valiente, que tenerla perfecta por ignorante. Dios te bendiga reina”, concluyó.