Veruska Ljubisavljevic participará en el Miss Mundo 2018

La organización Miss Mundo aceptó la participación de Veruska Ljubisavljevic, Miss Venezuela Mundo 2017, como representante de Venezuela en la edición 2018 del certamen de belleza.

Miss Mundo decidió dar una concesión especial a Ljubisavljevic, quien excede la edad máxima permitida para participar en el concurso.

"Si bien es cierto que Veruska Ljubisavljevic fue seleccionada en un concurso local celebrado en noviembre de 2017, es decir, con más de doce meses de anticipación del Miss Mundo 2018 y que, además, excede la edad máxima permitida por el certamen internacional; luego del esfuerzo sostenido y de varias conversaciones por parte del Comité Ejecutivo, la Organización Miss Mundo decidió admitirla, como una consideración especial", indicó la organización Miss Venezuela.

La institución Miss Venezuela señaló en un comunicado publicado en su Instagram que Ljubisavljevic viajará a Sanya, en China, para presentarse en el concurso internacional.

"Una vez culminadas las conversaciones que la Organización Miss Venezuela venía sosteniendo con la Organización Miss Mundo desde el nombramiento del Comité Ejecutivo, se anuncia que, tras una excepción a sus normas, la representante de Venezuela elegida en el 2017, señorita Veruska Ljubisavljevic, fue admitida, y podrá viajar a Sanya, China para representar al país el próximo 08 de diciembre y así optar por el título de mujer más bella del Mundo", indicó la organización.

Ljubisavljevic había informado que el Comité Ejecutivo de la organización Miss Venezuela le negó su participación en el concurso.

"No puedo permitir que me usen arbitrariamente como mujer sin exigir respeto y hacer valer mis derechos. En una reunion no formal me informarón que mi participación en el Miss World no sería efectiva", dijo Ljubisavljevic a través de la red social.