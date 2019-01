Venezuela también cuenta con el apoyo de artistas del mundo

En 2017, cuando el país estaba sumido bajo una ola de protestas que dejó más de 160 muertos, varios artistas, nacionales y extranjeros, fijaron posición para condenar la represión de Nicolás Maduro. Entre ellos estuvieron el actor estadounidense Robert De Niro, el cantante colombiano J. Balvin, la actriz mexicana Salma Hayek y el venezolano Édgar Ramírez.

Este año, cuando la política acaba de tomar otro cauce con la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, figuras del espectáculo vuelven a dar sus puntos de vista respecto a lo que ocurre, ya sea por su proximidad con el país o para expresar un apoyo incondicional.

Olga Tañón, que en 2017 rindió tributo a Venezuela junto con Nacho y Luis Enrique con el tema “Valiente”, dijo luego de la proclamación del 23 de enero: “Venezuela tiene que unirse más. Que todos los militares cuiden y defiendan a su nuevo presidente. Ya está bueno de tanta vergüenza”.

Además, recordó una declaración que hace meses hizo durante un concierto en Ecuador, luego de que en ese país ocurriera una serie de actos xenofóbicos en contra de los venezolanos, que se generaron después del asesinato de una mujer embarazada a manos de un venezolano. “Señores de Quito, perdónennos a los venezolanos que no lo estamos haciendo bien. No todos vienen a perder el tiempo como he escuchado. No todos vienen a dañar su ciudad. Hay mucha gente que tiene necesidad de un país. Y tengan por seguro que si en su país estuvieran las cosas bien, no les hubieran pedido ayuda. Venezolanos hermanos, un momentico: el orgullo que se quede atrás. Seamos agradecidos. Portémonos bien con un país que nos está abriendo las puertas”, dijo en la presentación en la capital ecuatoriana.

Otro que ha sido consecuente sobre la situación del país es el cantante español Alejandro Sanz, que en 2007 fue vetado por el entonces gobierno del fallecido Hugo Chávez. “El compromiso de hoy como ciudadanos del mundo es salir a la calle por la libertad y el futuro de nuestros hermanos venezolanos”, expresó. En la publicación en Instagram del video de la juramentación de Guaidó, dijo: “¡Qué emoción, carajo!”.

El también español Miguel Bosé pidió a Pedro Sánchez, presidente del gobierno de su país, fijar posición: “Señor presidente, ¿para cuándo su apoyo público a Venezuela? Toda España y el resto del mundo esperan su posicionamiento, que hasta ahora solo ha sido privado, pero queremos escucharlo dicho de su boca”. Ayer en la mañana, Sánchez señaló que si en ocho días no hay elecciones en Venezuela, España reconocerá a Guaidó como presidente.

En una publicación en Instagram, David Bisbal indicó: “Hoy, más que nunca, soy un venezolano más. Les mando un beso fuerte desde España. Estamos con todos vosotros. Mucha fuerza, mi gente. Viva Venezuela”. Por su parte, el torero Francisco Rivera expresó: “Que este país maravilloso vuelva a ser el país del que me enamoré. Que recupere su libertad y su sonrisa”.

Otros artistas latinoamericanos que apoyan a los venezolanos han sido J. Balvin, Paulina Rubio, Carlos Ponce, Nicky Jam, Sebastián Yatra, Luis Fonsi y Don Omar. Este último acusó Antonio “el potro” Álvarez de impedir la ayuda humanitaria para el país. “Yo no he regresado a hacer shows allí contigo ni con tus secuaces, porque no vas a seguir comprándole la conciencia a la juventud con baile, botellas y barajas”, afirmó.

Fonsi señaló: “Hoy soy un poquito venezolano. Hoy y siempre me uno a un país que amo tanto. A un país que ha sufrido mucho, y merece vivir en paz y tranquilidad. Hoy salen a la calle en búsqueda de libertad. Pienso en los niños, en los ancianos, en la clase trabajadora que solo quiere echar pa’lante”.

Una de las sorpresas de esta semana fue el estadounidense Vin Diesel, que publicó un video junto con Michelle Rodríguez, con quien tuvo una relación en 2001 y ha trabajado en la saga Rápidos y furiosos. “Mi compañera y yo queremos enviar un mensaje para Venezuela, de parte de Dom y Letty. Estamos con ustedes siempre. Y pa’lante, con fe (sic)”, dijo el actor mientras su acompañante hacía el símbolo del corazón con sus manos.

Entre los venezolanos que han apoyado a Guaidó se encuentran Édgar Ramírez, Ricardo Montaner, Daniel Sarcos, Carlos Baute, Chyno Miranda, Chiquinquirá Delgado y Nacho.

Baute, tratando de aguantar las ganas de llorar, dijo: “Espero que no tengamos que seguir mandando medicinas en un futuro. Pero nos toca. Hace cuatro días puse en mis redes sociales que el Hospital Sureste (en Madrid) nos donó 24 camas que yo sé que miles de venezolanos las van a utilizar”.

Rodeado de manifestantes a favor de Venezuela, Ramírez expresó, también entre lágrimas, su apoyo: “Este es el principio del final de esta pesadilla. Como dije, desde cada rincón de Venezuela y del mundo donde esté un venezolano, tenemos que gritar de manera unívoca, y a todo pulmón, ¡nuestro derecho de vivir en libertad!”.

