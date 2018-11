Venezuela escribirá una página más en la FIL 2018

Con dos novelas, ideas de promoción cultural, encuentros literarios y debates sobre la democracia, Venezuela estará presente en la 32º Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que comienza hoy y estará abierta hasta el 2 de diciembre, con Portugal como país invitado de honor.

Las figuras venezolanas que asistirán a la cita anual más importante de su tipo en habla hispana serán los escritores Alberto Barrera Tyszka, José Urriola y Daniel Centeno Maldonado; la editorial Libros del Fuego, con Rodnei Casares como representante, el sello Bid & Co, y la gerente de la iniciativa de promoción cultural Autores Venezolanos, Tibisay Guerra.

Barrera Tyszka, ganador del Premio Tusquets 2015 con Patria o muerte, presentará el 29 de noviembre Mujeres que matan, su quinta novela, publicada por Penguin Random House. La obra, que se editará en América Latina a comienzos de 2019, narra la historia de un club de lectura en la Caracas actual. Un grupo de mujeres, que busca un espacio para relajarse, se junta todos los miércoles para compartir sus experiencias como lectoras. Deciden leer literatura femenina latinoamericana, pero una de ellas propone un texto de autoayuda y, aunque hay resistencia, la mayoría acepta. Desde ese momento, en el club empiezan a mezclarse peligrosamente las vidas personales de sus miembros.

El también poeta, que espera volver a escribir para televisión en enero pues actualmente está ocupado con la promoción de Mujeres que matan, indicó que pasó al menos cuatro años pensando esta historia: “Comencé a escribir una primera versión a principios de 2016”, dijo.

También participará en un encuentro sobre el género de la crónica, junto a Leila Guerriero y Felipe Restrepo Pombo; en un coloquio sobre las crisis de la democracia y en Ecos de la FIL, evento en el cual los escritores que acuden a la feria se reúnen con los jóvenes estudiantes de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara.

El escritor y periodista Daniel Centeno Maldonado, que reside en Houston, tiene varias actividades en la FIL. Entre ellas destaca que por segundo año consecutivo fue jurado del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, cuya edición 2018 recibirá la escritora española Clara Usón por la obra El asesino tímido. “Ser jurado es una responsabilidad gigante. Normalmente llegan unas 70 novelas, y algunas pueden ser de 200 páginas y otras hasta de 800”, indicó el autor de Ogros ejemplares, quien entregará el galardón el miércoles 28 de noviembre junto a los otros 2 miembros del comité seleccionador, la mexicana Ana García Bergua y la argentina Claudia Piñeiro, en la sala Juan Rulfo.

Además, estará en Ecos de la FIL y será moderador en el Festival de Letras Europeas y en una lectura polifónica de 2 horas entre 11 ganadoras del Premio Sor Juana Inés de la Cruz. “No van a leer un cuento o algún capítulo de una novela, sino más bien algo relacionado con Sor Juana Inés. Estamos precisando detalles”, señaló.

Tibisay Guerra, José Urriola y Rodnei Casares acudirán a una mesa de charlas llamada “Estamos aquí para Venezuela”. La gerente de Autores Venezolanos hablará sobre promoción cultural, el editor de Libros del Fuego acerca del trabajo de edición y el escritor en torno a la diversificación de la literatura venezolana dentro y fuera del país, así como sobre autores que están en el extranjero pero que no se desvinculan de sus lectores connacionales.

Alberto Sáez, también de Libros del Fuego, informó que la editorial fue elegida, entre otras 50 empresas latinoamericanas, por Portugal como país invitado para que publicara el trabajo de un autor de ese país y lo presentara en la FIL. El sello publicó la novela La confesión de Lucio y el poemario Indicios de oro, de Mário de Sá-Carneiro. Bid & Co, por su parte, presentará la antología poética Explicación de la eternidad de José Luís Peixoto y títulos inéditos de Fernando Pessoa.

El poeta Santiago Acosta recibirá el primero de diciembre el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco por su libro El próximo desierto. “Es tremendo que haya sido elegido por un jurado integrado por los poetas Tedi López Mills, José María Espinasa y Hernán Bravo Varela, respetable y de alto nivel. Tenía un buen presentimiento porque confiaba en la calidad de mi libro y porque el premio se ajustaba mucho a lo que estaba haciendo, pero igual me sorprendió muchísimo”, expresó en una entrevista concedida a El Nacional hace dos semanas.

Jose Urriola tendrá a la venta en la feria su novela Santiago se va, reeditada por Libros del Fuego este año. Acerca de la representación del país en la FIL, el autor, que vive en México desde 2010, afirmó que Venezuela es “la gema extraña y oculta” de la literatura: “Sin ánimo de nacionalismo ni chovinismo, me parece que en el país se está escribiendo a la altura de lo mejor del mundo hispanohablante”.

Barrera Tyszka destaca la representación venezolana, pero considera que debería ser mayor. “Es algo que hay que promover en las próximas ediciones, sobre todo porque ahora, aquí en México están viviendo algunos escritores importantes que podrían participar en cualquier evento. Pienso en Fedosy Santaella, Gisela Kozak, Miguel Hidalgo Prince y Zakarías Zafra, por ejemplo”, expresó.

Sobre la situación de Venezuela, el ganador del Premio Herralde de Novela 2006 dijo: “Vivimos un momento muy difícil en todo sentido y los distintos escenarios de salida de la crisis parecen haberse agotado. Sin embargo, la historia no se detiene. El liderazgo de la oposición está obligado a unirse, y no alrededor de un ego sino de un proyecto político. Mientras no lo haga, mientras no ofrezca garantías de gobernabilidad, tampoco habrá futuro. Pero que la oposición esté mal no significa necesariamente que el oficialismo está bien. Estamos ante un gobierno cada vez más acorralado y deslegitimado. Habría que preguntarse si realmente su permanencia en el poder lo fortalece o más bien lo debilita. Al parecer, no tenemos otra opción. Aunque no queramos, los venezolanos estamos condenados a negociar”.

Nobel y Cervantes

Alrededor de 800 autores y 20.000 profesionales de la industria editorial pasarán por la Expo Guadalajara, un espacio de 34.000 metros cuadrados de exhibición.

Con Portugal como país invitado, José Saramago, fallecido en 2010, tendrá un espacio especial con dos mesas de debate en las que participará su viuda, Pilar del Río. Otros autores lusos que estarán presentes son Antonio Lobo Antunes, Lídia Jorge y Gonçalo M. Tavares.

La FIL 2018 aboga por grandes de la literatura como el Nobel turco Orhan Pamuk, quien abrirá el Salón Literario.

Otra figura destacada que estará allí es la poeta uruguaya Ida Vitale, recientemente galardonada con el Premio Cervantes 2018, y que además recibirá en la inauguración el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.

Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, participará en un evento sobre la vigencia del pensamiento político de Carlos Fuentes a 90 años de su nacimiento.

La FIL además organizará un homenaje al recientemente fallecido Fernando del Paso, quien iba a participar en esta edición presentando una reedición de su obra La muerte se va a Granada.