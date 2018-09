Venezolanos van por el Latin Grammy con jazz, rock y pop

Este año los proyectos nacionales nominados al Latin Grammy se mueven entre el rock, la música instrumental, el jazz y el pop. Son siete en total los venezolanos considerados por la Academia Latina de Grabación, siete menos que el año pasado y cuatro por debajo de los que hubo en 2016.

Los Píxel, banda que estuvo 7 años sin publicar disco, recibió la nominación a Mejor Álbum de Rock por Ahora lo sabes todo, 11 temas producidos por Diego Márquez para el grupo integrado por Pablo Dagnino (voz), Tito Fierro (guitarra), Pablo Fernández (bajo) y Eduardo Sáez (batería). Las canciones en su mayoría son sobre el amor, el desamor y la pesadumbre.

La postulación tomó por sorpresa a Tito Fierro, que estaba manejando cuando se enteró: “Es una emoción muy grande. Todavía no lo hemos digerido, pero sabemos que vamos a lograr muchas cosas”, dijo el guitarrista sobre la quinta grabación de estudio de Los Píxel. Del trabajo destacó su sonoridad y su alta calidad técnica. “Desde que comenzamos a grabar hubo un equipo de nivel que es totalmente venezolano”.

En la categoría de Mejor Álbum Tropical Tradicional María Rivas compite con Motivos, producido por Miguel Chacón y Juan Carlos Torrealba. “Estoy emocionadísima porque además este es un disco que yo llamo post mortem, pues lo hice en un momento importante de mi vida en el que estuve mal de salud”, indicó la cantante, que con la producción ha homenajeado a los compositores venezolanos Aldemaro Romero e Italo Pizzolante.

Durante siete años, la intérprete no pudo trabajar porque batalló contra el cáncer. Ahora se considera una sobreviviente de la enfermedad y recibe la candidatura como una respuesta del universo. “Este es un trabajo de baladas; es romántico y tropical. Tiene temas inéditos de guaguancó y boleros, así como estándar jazz llevado a lo latino”, agregó.

El cuatrista guayanés Miguel Siso, que reside en Irlanda desde marzo, podría ganar el gramófono al Mejor Álbum Instrumental porIdentidad, un compendio de 11 temas en los que hace un recorrido por todo lo que transmite la música venezolana. “Esto es algo que no esperaba. Tengo sentimientos encontrados. No sabía si reírme o llorar. Estoy compitiendo con músicos que he admirado toda mi vida como los brasileños Yamandu Costa, Hamilton de Holanda y Hermeto Pascoal”, expresó. En el material hay canciones dedicadas al Salto Ángel, su viaje de Puerto Ordaz a Caracas y a la migración, así como piezas que pensó para su esposa y su padre.

En el apartado de Productor del Año la aspirante es la trompetista y compositora Linda Briceño por el sencillo “11” y también por el disco Segundo piso, de Mv Caldera. La artista, que estudia en The New School en Nueva York, ya había sido considerada en 2014 porTiempo, en las áreas de Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Pop Tradicional. “Esta es una de las categorías más difíciles de lograr. Las personas con las que me nominaron tienen años en la industria y llevan hasta cinco o seis productos de artistas grandes”, indicó.

Explicó que con Segundo piso querían arriesgarse a producir un sonido que reflejara la energía de Mv Caldera, quien considera posee una voz muy poderosa. Para “11”, un proyecto más personal, se propuso reflejar todas sus influencias clásicas que obtuvo cuando fue parte del sistema de orquestas. “El trabajo del productor debe ser traducir el sueño del artista y llevarlo a un nivel donde la canción pueda trascender y llegar al corazón de muchas personas”, afirmó.

Claudia Prieto podría llevarse dos estatuillas en los Grammy Latino 2018: Mejor Álbum Cantautor, en el que compite, entre otros, con Jorge Drexler con su disco Compositores, y como Mejor Nuevo Artista. La cantante, de 22 años de edad y residente en Miami, se dio a conocer con canciones folk-pop de su primera entrega, Portátil, y por el tema que le dedicó a Nicolás Maduro “Esto no es eterno”.

El artista gráfico venezolano Miguel Vásquez, mejor conocido como “Masa”, está postulado al premio de Mejor Diseño de Empaque con la obra La gira, de El Nigga Sibilino. El cantante Daniel Calveti podría llevarse la estatuilla por Mejor Álbum Cristiano en español.

Este año quien encabeza las nominaciones a la edición 19 del Grammy Latino, que se celebrará el 15 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, es el reguetonero colombiano J Balvin, con un total de ocho que incluyen Grabación del Año, por partida doble, y Álbum del Año. Le sigue la española Rosalía con cinco, entre ellos Grabación del Año y Canción del Año por “Malamente”.