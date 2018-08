Venezolana se coronó miss Chile Universo 2018

Andrea Díaz, de madre venezolana y padre chileno, es la venezolana que ganó este domingo el Miss Chile 2018 para representar al país en el Miss Universo 2018.

"He vivido por largos años en ambos territorios, llevo en mí la fusión de dos culturas", expresó Díaz.

Díaz expresó que Chile es un país que le ha abierto las puertas a miles de personas con distintas culturas, y cuyas costumbres las adoptan como suyas.

"Llevo en mi la fusión de dos culturas, lo que me hace ser una mujer integral. Esto me da el honor de ser una ciudadana no sólo de Chile o Venezuela, sino del mundo", dijo.

Díaz participó en el concurso de belleza Sambil Model Venezuela 2009.

El Miss Universo será el próximo 17 de diciembre en Bangkok, Tailandia, donde competirá con 62 representantes de diferentes países.