Vendida la colección de arte de George Michael

Una colección de arte contemporáneo que perteneció al difunto ídolo del pop George Michael, y que incluye obras de Damien Hirst y Tracey Emin, se vendió por 9,2 millones de libras (12,2 millones de dólares), informó la casa de subastas Christie's.

Michael fue un importante coleccionista de obras del movimiento Young British Art y amigo personal de muchos de sus artistas, cuyas galerías y estudios solía visitar.

Christie's calificó esta subasta de más de 200 obras, celebrada en Londres el jueves por la noche, como una oportunidad única para los fans de ese rompedor movimiento artístico de los años 1980 y 1990.

La obra que batió el récord, superando diez veces su precio estimado de salida, fue Suspiro descuidado de Jim Lambie, un cuadro que superpone motivos florales a un retrato en blanco y negro de George Michael y que alcanzó los 204.925 euros.

The Incomplete Truth, obra realizada en 2006 por Damien Hirst y que consiste en una paloma conservada en formol, se vendió por 911.250 libras, menos de su precio estimado, de entre 1 y 1,5 millones.

Las ganancias de la subasta se destinarán a varios proyectos filantrópicos de Michael, precisó la casa de subastas.

El cantante murió el 25 de diciembre de 2016, a los 53 años, de problemas cardíacos y hepáticos.

Durante su carrera, tanto con Wham! como después en solitario, George Michael vendió más de cien millones de discos y tuvo una serie de éxitos masivos entre 1983 y 1996.

Entre sus mayores éxitos se encuentran “Wake Me Up Before You Go Go Go”, “Last Christmas” y “Faith”.