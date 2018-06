Valores en el nombre del padre

Las enseñanzas de un papá musical

Fotografía: Douglas Voison

El actor y cantante Daniel Elbittar presume de la faceta de padre y asegura que equilibra a la perfección su tiempo entre el trabajo y la familia, que para él es lo principal. Aunque sus compromisos no lo dejan estar siempre en casa, aprovecha cada segundo para disfrutar de su hijo Maximiliano, un amor del que, cuenta, aprende todos los días.

La carrera de Elbittar está en constante ascenso. Recientemente estrenó el tema “¿Qué es el amor?” junto con los cantantes Nacho y Espinoza Paz, que ha sido un éxito incluso en su casa: a su pequeño le encanta escucharla.

Elbittar reivindica los valores que aprendió. “Mis padres me enseñaron que la familia es lo más importante. Quiero que Maximiliano lo aprecie y que sea un hombre de bien. Le enseño el respeto por los demás, la disciplina, el trabajo honesto y crecer sin hacerle daño a nadie. Siempre le recordaré esos principios”.

Su padre, Jesús Elbittar, le insistía que la competencia debe ser sana y que aplicar las normas aprendidas en casa le permitiría cumplir sus metas, y vaya que no se equivocó. “Mi papá me decía: mientras los demás duermen, se van de viaje y de fiesta, tú trabaja. Es el consejo más sabio que me ha dado”.

Elbittar siempre tiene novedades en su carrera artística, lo que implica arduo trabajo y a veces estar lejos del hogar. “El mayor sacrificio es estar lejos de mi hijo para poder darle lo que siempre hemos soñado Sabrina y yo. Es difícil perderme momentos de su crecimiento, por eso disfruto al máximo estar con él, en especial cuando nos quedamos solos. Me lo llevo al parque, a comer y a divertirnos, me encanta ver sus ocurrencias. La mayor satisfacción es verlo feliz y rodeado de mucho amor”.

El foco del artista, aparte de las claras metas de su carrera, es ser un padre ejemplar. “Quiero que cuando mi hijo crezca esté orgulloso de mí, que se dé cuenta que todo lo que hacemos su mamá y yo es por su bienestar. Deseo ser su compañero de vida, enseñarle y aconsejarle. Aprendo de Maximiliano que el amor puro sí existe, que la bondad viene de casa. Todos los días amo ser papá”.

El apoyo de Sabrina Seara es fundamental. Mientras él trabaja en otro país ella cumple con sus compromisos profesionales y cuida a Maximiliano. “Soy bendecido de tenerla. Estar los tres juntos es lo mejor de mi vida. Me veo en diez años divirtiéndome con él y me encantaría tener otros bebés, para así sumar más amores a mi familia”.

Efraín Mogollón detrás del boceto

Efraín Mogollón es un diseñador que va más allá de lo usual: idea piezas para todos los gustos y ocasiones, por eso y más se ha ganado el respeto en el medio. Y aunque algunos lo conocen solo por su trabajo, tiene una hermosa familia y es un padre que acompaña a sus hijos en cada paso. Además, su firma byEfrainMogollon es una empresa familiar, así que desde pequeños la prole ha aprendido el proceso creativo y a trabajar por lo que quieren lograr.

Efraín José, Octavio, Mía Carlota y Andrea Valentina, cada uno con una personalidad muy definida, han heredado de su padre el gusto por la moda y el arte. “Mis hijos son mi todo, mis infalibles compañeros, mis 4 Fantásticos, así como los superhéroes, cada uno con un poder diferente y con personalidades e ideales distintos. Cuando comparto con ellos la felicidad tiene nombre y apellido, nos reímos muchísimo, y si algo he aprendido es que la risa mantiene a las familias unidas. La admiración que siento es invaluable”.

“Efraín José quiere ser director de cine en Los Ángeles, California, o diseñador de moda; Octavio dice que será el mejor chef; Mía Carlota y Andrea Valentina sienten una debilidad increíble por la moda, así que somos un buen equipo”.

Mogollón agradece los sabios consejos que le brindó su padre. “Mi viejo falleció hace dos años y son muchas las lecciones que tengo presente y aplico con regularidad: hacer el bien, con honestidad, para poder ver a todo el mundo a la cara y nunca ser señalado, además de la importancia de prepararse, estudiar y trabajar”.

El diseñador vigila cada proceso de su marca y la profesión se convirtió en pasión, al igual que su papel de padre. “En la paternidad las metas se reescriben y los objetivos toman una nueva orientación, que incluye en primer lugar a los hijos. El mayor reto para mí es crear bases sólidas y valores como los que me enseñaron. Quiero ser para ellos un referente de lucha y de emprendimiento”.

“Mi viejo fue el primer emprendedor que conocí, fue un trabajador incansable y siempre le agradeceré el haberme enseñado a amar el trabajo. También me inculcó la importancia de leer y estar siempre informado y rellenar crucigramas para ampliar el verbo”. El diseñador comparte el recuerdo de los principios que, aparte del trabajo, le transmitió su padre. “La humildad, que es un valor que aplico como premisa, al fin y al cabo todos tenemos sueños que lograr y nadie es más que otro. También, ser perseverante, luchar por lo que uno quiere y el poder inmenso que tiene la mente”.

“Mi esposa es mi refugio, mi mejor consultora, donde todas mis interrogantes obtienen las mejores respuestas, su apoyo ha sido clave. Por ellos tengo siempre inspiración y razón para luchar por nuestras metas”.

Foto: Cortesía

Un galán enamorado de su hija

Fotografía: Gerardo Briceño

El actor y modelo Yul Bürkle es uno de los talentos que emprendió su carrera artística hace años en Miami. No solo es conocido por las telenovelas en las que ha participado, sino también por ser la pareja de Scarlet Ortiz y padre de la luz de sus ojos, Bárbara Briana.

Además de ser un galán, es un papá que se preocupa por su hija en todos los aspectos y hace énfasis en inculcarle principios morales. “Mi padre me enseñó honestidad, ética, amor por el trabajo y respeto por mi madre y mi familia, valores me han ayudado a crecer en todos los ámbitos. Es un conjunto de ejemplos que he heredado tanto de mi padre como de mi madre y es lo que quiero que reciba Bárbara, ‘mi caraotica’’.

El trabajo y los múltiples compromisos profesionales no son impedimento para buscar el tiempo y no perderse compartir con su pequeña, además de ayudarla y apoyarla en cada etapa que vive. “Amo compartir con mi hija, me siento muy bien con ella y eso no lo cambio por nada en el mundo. No tiene comparación, ella me llena, me da alegrías y saca lo mejor de mí’’.

“Un gran y sabio consejo que me dio mi padre es que Dios siempre quiere lo mejor para uno, que nosotros somos los que nos complicamos. Dios nos da su bendición y debemos luchar y perseverar para alcanzar lo que deseamos’’.

Y como todo progenitor, sueña que el tiempo se detenga para disfrutar el resto de la existencia con su retoño. “Mi mayor reto es que cuando esté viejo, mi hija me ame y me visite porque le nace y no por obligación, que desee verme y compartir conmigo. Con eso sabré que fui bueno y un buen padre’’.

Bürkle aprende todos los días gracias a su pequeña. De esto y más presume con orgullo. “Aprendo con ella a ser noble, el amor más puro y a desprenderme. Scarlet también suma experiencias y amor a nuestra familia, me complementa. Ella es la mujer de mi vida y la mejor madre para Barbarita’’.

“Deseo ser un padre que esté presente en su vida y lucho a diario por lograrlo. En mis sueños quisiera que siempre estemos juntos, unidos y amándonos cada día más’’.

Reitera que está feliz con su familia y con el camino que sigue construyendo al lado de Scarlet y Bárbara. “Por el momento Bárbara nos llena por completo, y si viene otro hijo lo amaremos con la misma intensidad. Lo que Dios disponga para nosotros está bien’’.